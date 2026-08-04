Filippo Tortu, campione olimpico della staffetta 4x100 a Tokyo 2021, ha annunciato la sua rinuncia agli Europei di Atletica 2026, in programma all'Alexander Stadium di Birmingham dal 10 al 16 agosto. La decisione, presa di comune accordo con lo staff della Federazione a seguito di attente valutazioni durante il raduno, è stata dettata dalle sue attuali condizioni fisiche. Il velocista ha dichiarato: “È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l'attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l'onore di essere portabandiera”.

L'elongazione muscolare rimediata in allenamento ha impedito a Tortu di raggiungere una condizione ottimale. Nonostante il percorso riabilitativo condotto sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale, i tempi di recupero non avrebbero permesso all'azzurro di affrontare la competizione continentale al meglio. La scelta di rinunciare, seppur difficile, è stata quindi prioritaria per tutelare la sua salute e consentirgli una preparazione adeguata per i futuri appuntamenti internazionali.

Una stagione costellata di infortuni

La stagione di Filippo Tortu è stata purtroppo segnata da una serie di ostacoli fisici. Il velocista lombardo, primo italiano a scendere sotto i dieci secondi nei 100 metri, era rientrato alle gare solo di recente, dopo uno stop di oltre tre mesi, da fine gennaio, a causa di una lesione muscolare di terzo grado.

Questo infortunio aveva già compromesso la sua preparazione. La gara dei campionati italiani di Firenze, prevista per il 26 luglio, rappresentava l'ultima occasione per centrare il minimo di partecipazione agli Europei di Birmingham.

Nonostante il tentativo di rientro, un nuovo problema fisico ha costretto Tortu a rinunciare anche agli Assoluti di Firenze. L'entità esatta dell'infortunio non è stata specificata, ma la situazione non ha permesso all'atleta di essere competitivo per la rassegna continentale. In caso di miglioramento, resta comunque la possibilità di un suo inserimento nella squadra delle staffette veloci, ricordando i successi ottenuti nella 4x100 sia a livello olimpico che europeo.

Prossimi obiettivi: i Giochi del Mediterraneo

La rinuncia agli Europei di Birmingham rappresenta una battuta d'arresto per Tortu, che ambiva a difendere l'argento conquistato nell'edizione di Roma 2024. Tuttavia, l'atleta ha già orientato la sua attenzione sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrà l'onore di essere portabandiera della delegazione italiana. Questa scelta strategica sottolinea la sua determinazione a ritrovare la migliore forma e a rappresentare l'Italia con il massimo impegno nelle future competizioni internazionali.

Il percorso di recupero e l'attenta gestione degli infortuni rimangono dunque aspetti centrali nella stagione di Tortu, il quale mira a raggiungere la condizione fisica ideale per i prossimi impegni. La sua assenza agli Europei sarà indubbiamente significativa, ma la priorità assoluta rimane la sua salute e una preparazione mirata per gli appuntamenti futuri di rilievo.