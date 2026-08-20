La città di Foggia ha compiuto un passo significativo verso la sua ambizione di diventare Città Europea dello Sport 2028, presentando ufficialmente il logo che accompagnerà questo prestigioso percorso di candidatura. L'annuncio, diffuso dall'ufficio stampa dell'ente comunale, ha svelato un marchio grafico distintivo, concepito per rappresentare al meglio l'essenza e le aspirazioni del capoluogo dauno. Il nuovo simbolo è caratterizzato dalla presenza di tre fiammelle, un elemento profondamente radicato nell'identità storica e culturale della città, affiancate dal vibrante tricolore italiano.

A completare l'immagine, la parola "Foggia" è integrata armoniosamente, insieme a un'icona stilizzata che raffigura un atleta in un dinamico movimento verso l'alto, a simboleggiare l'energia e la spinta al progresso.

Il Simbolismo del Marchio e la Visione Istituzionale

Il nuovo logo non è solo un'immagine, ma un vero e proprio manifesto visivo che "vuole racchiudere in un'immagine l'identità di Foggia, la sua tradizione e la sua ambizione europea attraverso il linguaggio universale dello sport". Questa dichiarazione sottolinea la volontà di proiettare la città in una dimensione internazionale, utilizzando lo sport come veicolo di valori e connessioni. La sindaca Maria Aida Episcopo e l'assessore allo Sport Domenico Di Molfetta hanno ulteriormente chiarito il significato profondo del marchio, evidenziando come "le tre fiammelle sono la nostra identità, l'atleta rappresenta la nostra comunità sportiva e il movimento verso l'alto rappresenta la nostra volontà di crescere".

Hanno inoltre rimarcato l'importanza del traguardo temporale: "Il 2028 è l'orizzonte verso il quale vogliamo accompagnare la città, ed il percorso verso Foggia Città Europea dello Sport 2028 vuole coinvolgere l'intero territorio". Questo approccio inclusivo mira a stimolare la partecipazione di tutte le componenti sociali e territoriali, trasformando la candidatura in un progetto collettivo.

Il Dinamismo Sportivo del Territorio Foggiano

La presentazione del logo si inserisce in un contesto di notevole vivacità sportiva locale, che costituisce un terreno fertile per la candidatura. Il territorio foggiano, infatti, è animato da numerose associazioni e da una molteplicità di iniziative che testimoniano una passione diffusa per lo sport.

Eventi di richiamo come il RomantiCalcio Fest, che si svolge a Castelnuovo della Daunia, contribuiscono a creare un calendario ricco e variegato. Parallelamente, i successi ottenuti da realtà consolidate come l'ASD Leone Karate FJLKAM, che ha recentemente conquistato ben sette medaglie durante le qualificazioni regionali CONI, evidenziano l'eccellenza e la dedizione delle discipline sportive locali. Anche club come Cosmano Sport, con la loro politica di continuità e la volontà di consolidare le proprie basi per il futuro, riflettono un impegno costante verso la crescita e lo sviluppo. Questi esempi concreti di dinamismo sportivo sono in perfetta sintonia con gli obiettivi espressi dall'amministrazione comunale, rafforzando la visione di Foggia come polo sportivo di rilievo e supportando attivamente la sua aspirazione europea.

Prospettive e Coinvolgimento Territoriale

Il percorso intrapreso per la candidatura a Città Europea dello Sport 2028 si configura come una straordinaria opportunità per l'intera provincia di Foggia. L'obiettivo primario è quello di valorizzare appieno sia la ricca identità storica della regione sia la sua vibrante e attuale realtà sportiva. Il nuovo logo, con la sua simbologia evocativa – le tre fiammelle che richiamano il passato e il tricolore che proietta verso il futuro – è stato ideato proprio per rappresentare visivamente questi valori fondamentali. Esso fungerà da emblema e da stimolo lungo tutto il cammino che condurrà la città verso l'ottenimento del prestigioso riconoscimento, promuovendo un senso di appartenenza e un impegno condiviso in ogni fase del processo di candidatura.