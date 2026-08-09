Fred Richard ha conquistato il suo primo titolo nazionale all-around ai 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships. La competizione maschile, svoltasi dal 6 al 9 agosto al Mortgage Matchup Center di Phoenix, ha visto il ginnasta primeggiare.

Richard ha totalizzato 170.015 punti. Sul podio, Shane Wiskus (EVO) è giunto secondo (167.964), seguito da Danila Leykin (EVO) terzo (167.001). La gara, con sistema dei bonus attivo, ha mostrato l'alto livello tecnico della ginnastica USA.

Vincitori e Riconoscimenti

Oltre al titolo all-around, sono stati premiati i campioni delle singole specialità: Fred Richard corpo libero (28.916); Patrick Hoopes (Air Force) cavallo con maniglie (30.816); Asher Cohen anelli (29.950); Kameron Nelson (EVO) volteggio; Yul Moldauer parallele (29.986); Cooper Kim (Stanford) sbarra (30.936).

L'evento ha consegnato i premi annuali del programma maschile USA Gymnastics: Asher Cohen come Sportsperson of the Year, Yul Moldauer Athlete of the Year, e Syque Caesar Coach of the Year.

Phoenix, Sede Campionati

Phoenix, Arizona, ha ospitato i 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships presso il Mortgage Matchup Center. La scelta, ufficializzata in anticipo, ha consolidato la reputazione della città per eventi ginnici e l'organizzazione.

L'evento ha attratto interesse, grazie alla vendita di biglietti per sessione singola e giornaliera, aperte in precedenza. L'edizione 2026 ha promosso la disciplina, valorizzato i talenti e confermato l'alto livello della ginnastica maschile, coinvolgendo pubblico e media.