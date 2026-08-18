Il mercato NBA dei free agent offre ancora opzioni per le squadre che puntano al titolo. Nonostante i nomi di spicco abbiano trovato sistemazione, atleti disposti a ridimensionare il ruolo possono essere determinanti.

DeMar DeRozan: esperienza e punti

DeMar DeRozan garantisce un apporto offensivo significativo, fondamentale in isolamento nei playoff. Difesa limitata e scarsa pericolosità dall’arco lo rendono meno appetibile come titolare. Per essere utile, dovrà accettare un ruolo ridimensionato.

Kuminga e Williams: giovani in cerca di rilancio

Jonathan Kuminga suscita interesse.

Le squadre lo vedono come giocatore di utilità. Ha doti fisiche per un difensore di alto livello, utile ai Los Angeles Lakers. Il suo futuro dipende dall'adattamento a un ruolo funzionale.

Brandon Williams si distingue per la capacità di segnare in penetrazione e creare separazione. Decisivo dalla panchina per aggressività e facilità nel guadagnare tiri liberi. Il suo impatto sarà limitato, ma il talento offensivo può cambiare l’inerzia di una partita.

Love e Brown Jr.: esperienza e leadership

Tra i veterani spiccano Kevin Love e Bruce Brown Jr. Love (prossimo ai 38 anni) è una presenza fondamentale nello spogliatoio, trasmettendo positività e preziosa esperienza NBA fuori dal campo. Brown ha ancora stagioni ad alto livello: reduce da una solida stagione con i Denver Nuggets, offre minuti di qualità in campo e come riferimento.

Pur non più difensore versatile, resta affidabile per squadra ambiziosa.

Il valore dei free agent per le contender

Il mercato dei free agent NBA, pur senza nomi altisonanti, offre opportunità per completare i roster con giocatori esperti o giovani. La disponibilità al sacrificio e l'adattamento a ruoli meno centrali saranno determinanti. La presenza di veterani come Love e Brown è decisiva non solo sul parquet, ma anche per crescita giovani e coesione gruppo.