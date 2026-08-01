L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, ha offerto le sue prime riflessioni a margine dell'amichevole vinta per 6-3 contro l'Avellino, esprimendo chiara soddisfazione per l'andamento della squadra. "La squadra sta cominciando a fare quello che vogliamo", ha dichiarato Gattuso, evidenziando un percorso di crescita. Ha riconosciuto che "quando si costruisce dal basso, uomo su uomo, si rischia qualcosina", ma ha prontamente aggiunto che "anche la condizione sta migliorando, siamo contenti perché c'è entusiasmo" all'interno del gruppo.

Il chiarimento definitivo sul "caso Taylor"

Successivamente, il tecnico ha affrontato con la sua consueta fermezza il cosiddetto "caso Taylor", minimizzandone l'importanza. "Secondo me stiamo lavorando bene ed è normale che bisogna alzare ancora l'asticella", ha affermato, contestualizzando la vicenda. Riferendosi alle speculazioni emerse, ha commentato: "L'altro giorno qualcuno si è divertito a scrivere di Taylor, può far parte del gioco. Chi mi conosce sa come ragiono, che stile ho. Per me, dopo mezz'ora è finito tutto." Con queste parole, Gattuso ha voluto chiudere in maniera perentoria la questione, definendola una "storia chiusa" e ribadendo il suo approccio pragmatico e diretto alle dinamiche del calcio.

Il legame con Nesta e il toccante ricordo di Baresi

Nel corso dell'incontro con la stampa, Gattuso ha dedicato spazio anche al suo rapporto con Alessandro Nesta, oggi alla guida tecnica dell'Avellino. "Sandro è stato un grandissimo compagno di nazionale e al Milan", ha ricordato con affetto, sottolineando un legame profondo e duraturo che li unisce. "C'è sempre stato un grandissimo rapporto, ci sentiamo spesso. Lui è un po' più tranquillo di me, più pacato. Io sono più sanguigno", ha spiegato, evidenziando le differenze caratteriali ma anche la stima e il rispetto reciproco. "Però come giocatore è un campione, come allenatore ha delle buonissime idee, ci confrontiamo spesso ed è un compagno a cui ho voluto bene", ha concluso, riconoscendo le qualità di Nesta in campo e in panchina.

Infine, un momento di profonda commozione è stato riservato al compianto Franco Baresi. "Condoglianze alla sua famiglia...", ha esordito Gattuso, esprimendo un rispetto quasi reverenziale per la figura del leggendario difensore. "Quando parlavo con Franco mi mettevo sull'attenti perché per me era il capitano… Era unico, una leggenda", ha dichiarato, sottolineando l'aura di grandezza che lo circondava. "Rimarrà nella storia del calcio mondiale", ha aggiunto, sostenendo con convinzione la proposta di conferirgli il Pallone d'oro alla carriera. "Secondo me ha cambiato il ruolo del libero", ha concluso, riconoscendo l'impatto rivoluzionario e l'eredità indelebile lasciata da Baresi nel panorama calcistico globale.