Riflettori puntati sul cemento dell'Ohio per un quarto di finale che promette spettacolo e intensità. A sfidarsi per un posto tra le prime quattro del prestigioso WTA di Cincinnati saranno la beniamina di casa Coco Gauff e la talentuosa ucraina Marta Kostyuk. L'incontro, uno dei più attesi del torneo, si disputerà sul campo centrale nella serata americana, precisamente alle ore 00:30 di sabato 22 agosto. La posta in palio è altissima: non solo l'accesso alla semifinale di uno degli ultimi grandi appuntamenti prima degli US Open, ma anche punti pesanti per consolidare le rispettive posizioni ai vertici del tennis mondiale.

Gauff cerca la conferma davanti al suo pubblico, mentre Kostyuk punta al grande colpo per entrare nell'élite della Top 10.

Gauff favorita, ma Kostyuk è un'avversaria ostica

Le previsioni dei principali bookmaker internazionali delineano un quadro chiaro, assegnando il ruolo di favorita a Coco Gauff. La fiducia nei confronti della giocatrice americana è evidente nelle quote proposte: 10Bet la quota a 1.65, mentre una vittoria di Marta Kostyuk è data a 2.20. La tendenza è confermata anche da WilliamHill e Betfair, che offrono quote molto simili, rispettivamente a 1.73 per Gauff e 2.10/2.15 per Kostyuk. Sebbene il pronostico penda dalla parte della statunitense, il divario non è così ampio da suggerire un match a senso unico.

Le quote indicano che Kostyuk è considerata un'avversaria ostica e pienamente in grado di ribaltare il pronostico, rendendo l'esito della partita tutt'altro che scontato. Gauff dovrà gestire la pressione del favoritismo e del tifo casalingo per avere la meglio su un'avversaria in grande crescita.

Analisi tecnica: il servizio e la risposta

Lo stato di forma delle due giocatrici, analizzato attraverso le loro ultime uscite nel torneo, rivela punti di forza e debolezze che potrebbero rivelarsi decisivi. Coco Gauff arriva a questo quarto di finale dopo aver superato Ann Li in due set (6-1, 7-6). La sua prestazione al servizio è stata caratterizzata da una certa incostanza: a fronte di 6 ace, ha commesso altrettanti 6 doppi falli, con una percentuale di prime palle in campo del 57%.

Tuttavia, quando la prima è entrata, si è dimostrata efficace, vincendo il 68% dei punti. In risposta, Gauff ha mostrato la sua consueta aggressività, conquistando il 49% dei punti e sfruttando 4 delle 10 palle break create. Il totale dei punti vinti (56%) testimonia un controllo generale del match, specialmente nei momenti cruciali del secondo set.

Dall'altra parte della rete, Marta Kostyuk ha dovuto lottare più duramente per guadagnarsi un posto ai quarti, superando in rimonta Mirra Andreeva in tre set (4-6, 6-0, 6-2). Questa vittoria ha messo in luce la sua grande tenuta mentale e un servizio più solido rispetto a quello dell'americana. L'ucraina ha messo a segno 7 ace a fronte di soli 4 doppi falli, con una percentuale di prime del 61% e un impressionante 72% di punti vinti con questo colpo.

La statistica più rilevante, però, è la sua straordinaria freddezza nei momenti importanti: Kostyuk ha convertito ben 5 delle 6 palle break avute a disposizione, un cinismo che potrebbe fare la differenza in un match equilibrato. Anche lei, come Gauff, ha vinto il 56% dei punti totali nel suo ultimo incontro, a dimostrazione di una condizione fisica e mentale ottimale.

Ranking e precedenti: Gauff è quarta, Kostyuk undicesima

La classifica mondiale offre una fotografia chiara dei valori in campo, confermando lo status di Gauff come giocatrice da battere. L'americana occupa stabilmente la quarta posizione del ranking WTA con 5919 punti, un piazzamento che riflette la sua costanza di rendimento nei tornei più importanti del circuito.

La sua presenza ai vertici è ormai una solida realtà del tennis femminile. Marta Kostyuk, tuttavia, rappresenta una delle minacce più concrete alle posizioni di vertice. L'ucraina si trova all'undicesima posizione con 3830 punti, anch'essa stabile nel suo ranking e con la chiara ambizione di fare il suo ingresso nella Top 10. Questo match rappresenta per lei una grande opportunità per dimostrare di poter competere alla pari con le migliori al mondo e per guadagnare punti fondamentali in ottica ranking. La sfida sul cemento di Cincinnati si prospetta quindi come un affascinante scontro tra la potenza atletica di Coco Gauff, spinta dal calore del pubblico di casa, e la solidità tattica e mentale di Marta Kostyuk.

La gestione della pressione e la capacità di sfruttare le occasioni saranno le chiavi che apriranno le porte della semifinale. La battaglia sulle diagonali e l'efficacia del servizio nei momenti di difficoltà determineranno chi tra le due contendenti potrà continuare a sognare in grande nel prestigioso torneo dell'Ohio.