La Women's Tennis Association (WTA) ha introdotto una nuova policy di eleggibilità che impone a tutte le giocatrici un test genetico obbligatorio e una tantum per la ricerca del gene SRY. Questo segmento di DNA, tipicamente presente sul cromosoma Y, è associato allo sviluppo sessuale maschile. La misura, che entrerà in vigore a breve, è stata presentata con l'obiettivo di "promuovere pari opportunità atletiche nel tennis femminile professionistico e mantenere una competizione equa", fondando l'eleggibilità sul sesso biologico. L'annuncio ha scatenato un acceso dibattito, in particolare sui social media, dove la decisione è stata ampiamente criticata come non necessaria o motivata politicamente.

Durante il National Bank Open di Montreal, le reazioni delle giocatrici sono state per lo più neutrali. Tuttavia, la tennista Coco Gauff ha scelto di esprimersi con chiarezza e sensibilità, evidenziando la complessità della questione.

La posizione di Coco Gauff: tra equità sportiva e diritti trans

Gauff ha dichiarato di comprendere le ragioni alla base della scelta della WTA, ma ha espresso rammarico per il clima di ostilità che si è creato nei confronti della comunità trans. "Sì, credo di essere d'accordo con il tentativo di proteggere l'equità nello sport femminile. Ma non mi piace l'attacco che si sta generando", ha affermato la tennista statunitense. Ha aggiunto: "Ci sono persone che non si interessano davvero, ma che usano questa questione come pretesto per attaccare la comunità trans, e non sono affatto d'accordo con questo." Gauff ha inoltre sottolineato la necessità di un approccio più trasparente, evidenziando come molte giocatrici siano venute a conoscenza della nuova policy solo dopo il comunicato ufficiale del 20 luglio.

Il tema, secondo la campionessa, richiede una discussione più articolata e rispettosa, capace di conciliare la tutela dell'equità sportiva con la difesa dei diritti delle persone trans. La WTA, dal canto suo, ha precisato che la policy intende distinguere tra sesso biologico e identità di genere, senza "intenzione di mancare di rispetto o mettere in discussione l'identità di genere o la dignità di alcuna persona".

Reazioni delle atlete e il contesto del dibattito

Tra le altre tenniste, Elena Rybakina ha commentato: "Non dirò che sia inutile, ma penso che si stesse bene anche senza questi test. Ma se dobbiamo farlo, lo faremo." Belinda Bencic ha invece espresso pieno sostegno alla decisione della WTA.

Jessica Pegula, membro del consiglio delle giocatrici, ha riferito di non aver raccolto particolari preoccupazioni tra le atlete, pur riconoscendo che potrebbero emergere nuovi feedback con l'avvio dei test nei prossimi tornei, in particolare a Cincinnati.

Il test genetico SRY, già adottato da altre federazioni sportive come atletica leggera, sci e pugilato, è stato oggetto di critiche da parte di esperti di diritti umani e gruppi di attivisti. Rimane incerto quante atlete transgender, se ce ne sono, gareggino a livello olimpico o nel circuito WTA. Il dibattito sulla policy resta aperto, con la richiesta di maggiore chiarezza e rispetto per tutte le parti coinvolte.