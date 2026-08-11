Il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha ufficializzato l'apertura delle vendite per i biglietti delle gare di pallavolo, sia maschili che femminili. L'attesa iniziativa prenderà il via domani, a partire dalle ore 15, segnando un momento significativo per gli appassionati di uno degli sport più seguiti e amati in Italia. L'evento sportivo internazionale, che coinvolgerà l'intera regione Puglia, si prepara così ad accogliere il pubblico per una delle sue discipline di punta.

I tagliandi per assistere agli incontri potranno essere acquistati esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata Vivaticket.

La struttura dei prezzi è stata definita per rendere l'accesso alle partite equo e accessibile: il costo sarà di 5 euro per le gare della fase eliminatoria, mentre salirà a 10 euro per le sfide più decisive, ovvero le semifinali e le finali. Un'opportunità per vivere da vicino l'emozione del torneo.

Biglietti e Sedi di Gara

La possibilità di acquistare i biglietti online offre agli spettatori una modalità pratica, veloce e immediata per assicurarsi l'accesso alle partite. Il torneo di pallavolo si articolerà su tre impianti sportivi di rilievo, distribuiti strategicamente sul territorio pugliese, garantendo una copertura capillare e coinvolgendo diverse province.

Le sedi scelte per ospitare le gare sono il Palamazzola di Taranto, il Palaventura Sport Hall di Lecce e il Palapentassuglia Sport Hall di Brindisi.

Queste strutture sono riconosciute come punti di riferimento per lo sport locale e regionale, apprezzate per la loro capienza e per l'esperienza consolidata nell'organizzazione di eventi sportivi di grande portata, assicurando un'adeguata cornice per le competizioni dei Giochi del Mediterraneo.

I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: L'Evento

I XX Giochi del Mediterraneo si configurano come una vasta e prestigiosa manifestazione multisportiva, che vede la partecipazione di atleti provenienti da numerosi Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo. L'edizione del 2026 avrà il suo fulcro nella città di Taranto e si estenderà ad altre località della Puglia, con l'ambizioso obiettivo di promuovere i valori intrinseci dello sport, quali lealtà e spirito di squadra, e di rafforzare l'integrazione e la comprensione reciproca tra le diverse culture partecipanti.

L'organizzazione generale dell'evento e la gestione delle delegazioni nazionali sono coordinate dal Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo, un'istituzione fondata nel 1949 che sovrintende alla realizzazione di questa importante kermesse sportiva.