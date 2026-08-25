Il Giro della Toscana Internazionale Femminile – Memorial Michela Fanini si prepara ad accogliere atlete da ogni parte del mondo per la sua trentesima edizione. Dal 27 al 30 agosto 2026, oltre 160 atlete, in rappresentanza di 27 squadre di cui ben 20 straniere, si sfideranno lungo le suggestive strade della Toscana. La manifestazione, organizzata dalla Società Ciclistica Michela Fanini, rende omaggio alla campionessa Michela Fanini e a sua madre Giulietta, e si snoderà attraverso la Piana di Lucca e la Versilia, valorizzando la ricchezza storica, paesaggistica e naturale del territorio.

Il Percorso: Quattro Tappe tra Insidie e Velocità

L'evento si articola in quattro tappe avvincenti. Il via sarà dato giovedì 27 agosto con una cronometro individuale a Chiesina Uzzanese, dove la prima atleta partirà alle ore 16. Seguirà la frazione Serravalle Pistoiese–Quarrata, un percorso che promette di essere ricco di insidie e ideale per i colpi di scena. La terza tappa, Segromigno Piano–Segromigno, sarà invece più favorevole alle velociste. La conclusione del Giro avverrà con la tappa Lucca–Montecatini, che si preannuncia decisiva grazie alle sue impegnative salite, tra cui spiccano tre "strappi" alle Selvette e ben cinque a Vico. È da notare che la vincitrice dell'edizione 2025, l'olandese Eline Jansen, non sarà presente ai nastri di partenza quest'anno.

Premi Speciali e Ospiti d'Onore

Oltre ai tradizionali riconoscimenti, le vincitrici di ogni tappa riceveranno delle esclusive opere d’arte, frutto del talento del gruppo ‘Arti e Mestieri’ della Fondazione Maic di Pistoia. Il parterre di ospiti d'eccezione arricchirà ulteriormente la manifestazione: tra questi, Michele Bartoli, figura di spicco nel ciclismo per le sue vittorie nelle corse di un giorno, e la madrina del Giro, la campionessa lituana Edita Pucinskaite, che vanta nel suo palmarès due Giri d’Italia conquistati nel 2006 e 2007. Brunello Fanini, patron della gara, ha espresso l'entusiasmo per l'evento: "Sarà un fine settimana lungo e pieno di sorprese e sorrisi. Vogliamo che atlete e spettatori si divertano, come è sempre stato nello spirito della manifestazione".

Un Evento di Rilievo Internazionale

Considerata a tutti gli effetti una corsa pre-mondiale, il Giro della Toscana femminile vedrà la partecipazione di un numero ancora più ampio di atlete e squadre rispetto ai dati iniziali, con 170 cicliste provenienti da 28 squadre che rappresentano 41 nazioni e ben cinque continenti. L'evento, che si svolge su itinerari attentamente selezionati per valorizzare il territorio, sarà aperto gratuitamente al pubblico, offrendo a tutti l'opportunità di assistere a uno spettacolo sportivo di alto livello. Il programma dettagliato della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale.