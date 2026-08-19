Il commissario della NFL, Roger Goodell, ha annunciato una potenziale svolta storica: l'insediamento di franchigie permanenti al di fuori degli Stati Uniti. "Non ho dubbi che questo succederà un giorno", ha dichiarato Goodell a un'emittente tedesca. L'ambizione globale è evidente: nove partite internazionali nel 2026, dieci dal 2027 e sedici a lungo termine. L'espansione mira a una presenza fisica e radicata delle squadre in nuovi mercati, con tappe a Melbourne, Rio, Londra, Parigi, Madrid, Monaco e Città del Messico.

Le principali candidate per una franchigia internazionale

Tra le metropoli globali, Londra si conferma la candidata naturale per la prima franchigia NFL permanente. La capitale britannica vanta quasi vent'anni di partite di stagione regolare, quale mercato primario. I Jacksonville Jaguars hanno un legame privilegiato, disputando annualmente almeno un incontro a Wembley e, in questa stagione, due partite consecutive. L'esperienza ha fornito alla NFL dati preziosi su pubblico, stadi e sponsor. Altre città attentamente considerate includono Città del Messico, con il suo Estadio Azteca rinnovato, che offre opportunità di mercato e logistica grazie alla vicinanza con le franchigie di Texas e Arizona.

Anche Toronto, Parigi e Berlino figurano tra le possibili destinazioni, ognuna con peculiarità e sfide specifiche.

Prospettive e sfide dell'espansione globale

L'espansione internazionale è un pilastro della strategia NFL. Sebbene un Super Bowl fuori dagli Stati Uniti non sia una priorità attuale, Goodell non esclude che una città internazionale possa aspirare a ospitarlo, a condizione che vi sia prima una franchigia permanente. "Prima vorremmo vedere una squadra NFL in una di queste città", ha ribadito. Una franchigia NFL stabile all'estero richiederà tempo e investimenti. Tuttavia, interesse globale e opportunità commerciali rendono concreta la possibilità che metropoli come Londra, Città del Messico o altre capitali accolgano presto una squadra, divenendo parte integrante della mappa ufficiale NFL.