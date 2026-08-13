La nazionale italiana di volley femminile dovrà fare a meno di Loveth Omoruyi ai prossimi Campionati Europei. La schiacciatrice, ventitreenne, ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro durante il match amichevole vinto dalle azzurre contro l'Ucraina. L'annuncio ufficiale è stato diramato dal suo club di appartenenza, la Megabox Vallefoglia, che ha comunicato la diagnosi e l'imminente necessità di un intervento chirurgico.

La nota della società ha specificato che Omoruyi ha riportato un trauma complesso al ginocchio sinistro, caratterizzato da una rottura totale del legamento crociato e una rottura parziale del legamento collaterale laterale e del menisco mediale, accompagnata da un trauma osseo del condilo femorale.

Il percorso di recupero richiederà diversi mesi, costringendo l'atleta a un lungo stop e all'inevitabile assenza dalla rassegna continentale.

L'infortunio e le reazioni in campo

L'incidente si è verificato durante la seconda frazione dell'incontro amichevole contro l'Ucraina. La partita, che ha visto l'Italia prevalere, è stata interrotta per alcuni minuti immediatamente dopo l'infortunio, con le compagne di squadra visibilmente scosse e preoccupate. Omoruyi è stata trasportata fuori dal campo in barella, in un clima di grande tensione e apprensione per le sue condizioni.

La notizia della serietà dell'infortunio ha avuto un forte impatto sull'ambiente della pallavolo italiana, privando la nazionale di una delle sue atlete più promettenti proprio alla vigilia di una competizione di rilievo come l'Europeo.

Contesto della partita e prospettive future

L'amichevole tra Italia e Ucraina si è conclusa con la vittoria delle azzurre per tre set a uno, con parziali di 18-25, 25-14, 25-22, 25-20. La gara si è svolta in Polonia, nell'ambito di un torneo preparatorio che vedrà l'Italia affrontare anche la squadra di casa, mentre l'Ucraina sfiderà la Francia. Omoruyi era in campo con un sestetto composto in gran parte da giocatrici non titolari, a conferma della volontà dello staff tecnico di testare la profondità della rosa in vista dell'impegno europeo.

L'assenza di Omoruyi rappresenta una perdita significativa per l'Italvolley, che dovrà ora rivedere le proprie strategie e affidarsi ad altre soluzioni per il reparto schiacciatrici. Il percorso di recupero dell'atleta sarà seguito con attenzione dall'ambiente sportivo, nella speranza di rivederla presto in campo, pienamente ristabilita.