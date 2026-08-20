James Harden, stella dell'NBA, ha firmato un contratto triennale da 97 milioni di dollari con i Cleveland Cavaliers, dove è giunto a febbraio. L'accordo, confermato dagli agenti, ribadisce la continuità dopo un'ottima stagione. Harden, 37 anni il 26 agosto, ha avuto un impatto cruciale sui Cavaliers, guidandoli alla finale di Eastern Conference (19,2 punti di media playoff). Undici volte All-Star e MVP nel 2018 (Houston Rockets), ha giocato per Oklahoma City, Brooklyn, Philadelphia e Los Angeles.

Dettagli del contratto e futuro dei Cavaliers

Il contratto include una player option (2028-29) e un trade kicker, offrendo flessibilità.

Con il rinnovo, Harden supererà i 500 milioni di dollari di guadagni in carriera, traguardo per soli otto NBA. La trattativa, durata quasi due mesi, si è conclusa dopo l'acquisizione di Peyton Watson (Denver Nuggets), liberando spazio salariale.

In stagione regolare con Cleveland, Harden ha registrato 20,5 punti, 7,7 assist e 4,8 rimbalzi in 26 partite. Nei playoff, le sue medie sono state 19,2 punti, 5,5 assist e 5,1 rimbalzi, cruciali fino alla finale di Conference, persa contro i New York Knicks.

Assetto dei Cavaliers e ruolo di Harden

Il rinnovo di Harden rientra nella strategia di continuità dei Cavaliers, che hanno esteso il contratto di Donovan Mitchell. Ceduto Darius Garland per Harden, la squadra ha evitato stravolgimenti al roster, pur perdendo Dean Wade, Max Strus e Dennis Schroder.

Il quintetto titolare (Harden, Mitchell, Watson, Evan Mobley, Jarrett Allen) si prospetta competitivo, con dubbi sulla profondità.

Cleveland si posiziona tra le principali contendenti della Eastern Conference, con il quarto miglior pronostico (condiviso con Detroit), dietro a Knicks, 76ers e Celtics. Harden, 'The Beard', apporta esperienza e leadership, consolidando la squadra ai vertici dopo l'ottima stagione playoff.

Il palmarès di Harden include l'MVP, undici convocazioni All-Star, oro olimpico (Londra 2012) e titolo mondiale (2014).