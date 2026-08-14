Il debutto stagionale dei Pittsburgh Steelers nella preseason, andato in scena giovedì sera contro i Green Bay Packers, ha acceso un vivace dibattito sul futuro del reparto quarterback. Sebbene Mason Rudolph abbia iniziato la partita, sono stati i giovani Will Howard e Drew Allar a catturare l'attenzione con esordi particolarmente promettenti, suggerendo possibili scenari per la squadra.

Le prestazioni individuali sotto esame

Mason Rudolph ha ricevuto una valutazione di C+. Nei suoi due drive, non è riuscito a segnare punti, nonostante un'efficienza notevole con 10 passaggi completati su 11 per un totale di 93 yard, senza touchdown né intercetti.

Ha però subito due sack. La sua azione più significativa è stato un drive di 16 giocate per 84 yard, conclusosi tuttavia senza punti sulla linea dell'1 yard. La sua performance, pur solida, non ha pienamente convinto, soprattutto in considerazione del suo ruolo di backup principale e della sua esperienza consolidata nella NFL.

Will Howard ha ottenuto un A-. In tre drive, ha contribuito a sette punti per la squadra, completando 7 passaggi su 9 per 86 yard, senza touchdown né intercetti, subendo un solo sack e aggiungendo 2 yard su corsa. Ha guidato con maestria un drive da 80 yard, culminato con un touchdown su corsa di Lew Nichols. La sua presenza in campo è stata particolarmente impressionante: ha mostrato tempi di gioco precisi, un'ottima intesa con i ricevitori e una notevole gestione della tasca, nonostante fosse il suo primo approccio al gioco NFL.

Drew Allar ha brillato con un A. Nei suoi tre drive, ha generato un totale di 21 punti, completando 10 passaggi su 13 per 153 yard. Ha messo a segno due touchdown su passaggio e uno su corsa, senza subire intercetti o sack. Allar ha dimostrato una precisione eccezionale, grande compostezza e un talento innato, superando le aspettative iniziali, anche se ha affrontato una difesa avversaria in fase di rotazione, meno agguerrita rispetto ai titolari.

Scenari futuri per il reparto quarterback

Il debutto in preseason ha delineato un quadro intrigante: Rudolph, pur mostrando affidabilità, è apparso il meno brillante tra i tre. I giovani Howard e Allar, d'altro canto, hanno esibito un potenziale superiore, candidandosi a rappresentare il futuro post-Rodgers per la franchigia.

Il coach Mike McCarthy, noto per la sua cautela e per non reagire in modo eccessivo a un singolo match di preseason, si trova ora di fronte a una decisione cruciale: puntare su uno dei due giovani come backup o affidarsi all'esperienza di Rudolph in caso di necessità.

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di ben quattro quarterback nel roster attuale: Rodgers, Rudolph, Howard e Allar. È altamente improbabile che tutti e quattro vengano confermati per la stagione regolare. Di conseguenza, uno di loro potrebbe diventare un candidato alla trade prima dei tagli finali, rendendo le prossime settimane di training camp e preseason decisive per la composizione definitiva del reparto.

La gestione del reparto e la competizione interna

Il coach Mike McCarthy ha descritto la situazione come un "buon problema da avere", esprimendo la speranza di poter mantenere quattro quarterback nel roster ampliato a 55 uomini. Tuttavia, la competizione interna è palpabile e serrata. Durante gli OTAs e il minicamp, Howard e Allar hanno ricevuto un numero maggiore di repliche rispetto a Rudolph, il quale ha ammesso di aver percepito un declassamento nel suo ruolo. McCarthy ha confermato che Rudolph inizierà il training camp con la seconda squadra, mentre Howard e Allar si alterneranno con la terza, evidenziando una chiara gerarchia emergente e una volontà di sviluppare i giovani talenti.