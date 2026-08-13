Ben Shelton, attuale campione in carica del Masters 1000 di Montreal, ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva sul cemento canadese. Il tennista statunitense, numero dieci del mondo, ha superato in semifinale il connazionale Learner Tien con un punteggio netto di 6-2, 6-3, dimostrando una forma eccellente e la determinazione a difendere il suo titolo.

La vittoria in semifinale contro Tien è stata un'ulteriore conferma del dominio di Shelton in questo torneo. Il giovane americano ha imposto il suo gioco fin dalle prime battute, non lasciando scampo all'avversario.

Con due set controllati e un tennis solido, Shelton ha ribadito la sua candidatura per la vittoria finale, replicando l'impresa dello scorso anno e assicurandosi un posto nell'atto conclusivo del prestigioso torneo.

La sfida per il titolo: Shelton contro Nakashima

Per il trofeo, Ben Shelton affronterà un altro connazionale, Brandon Nakashima. Quest'ultimo ha conquistato la finale eliminando a sorpresa lo spagnolo Rafael Jódar nell'altra semifinale, con il risultato di 7-6, 6-4. La finale sarà dunque un derby tutto americano, promettendo spettacolo e un'intensa battaglia per il titolo.

Il percorso di Brandon Nakashima

Brandon Nakashima ha interrotto il sogno di Rafael Jódar, che aspirava a disputare la sua prima finale in un Masters 1000.

Il venticinquenne statunitense ha sfoderato una prestazione di alto livello, caratterizzata da un tennis aggressivo e preciso. In particolare, il suo servizio e il dritto si sono rivelati armi decisive contro il diciannovenne spagnolo.

Il match tra Nakashima e Jódar è durato due ore e due minuti, un confronto intenso in cui Nakashima ha saputo imporsi nei momenti chiave. Nonostante la settimana di grande tennis di Jódar, che aveva mostrato un talento promettente, ha dovuto cedere di fronte alla versione migliore del suo avversario. La vittoria di Nakashima lo proietta così verso la sua prima finale a Montreal, dove cercherà di strappare il titolo al campione in carica Shelton.