Il Field of Dreams da set cinematografico è divenuto rinomata meta per il baseball professionistico e collegiale. Creato per il film omonimo, il campo rimase inutilizzato per anni, salvo partite tra celebrità negli anni Novanta. L'acquisto nel 2011 da Go the Distance Baseball avviò progetti di rinnovamento, ostacolati da costi e questioni legali.

La svolta giunse nel 2020 con una struttura temporanea per una partita ufficiale della Major League Baseball (MLB). L'evento inaugurale, posticipato all'agosto 2021 per la pandemia di COVID-19, vide i Chicago White Sox battere i New York Yankees 9-8 in un match avvincente.

La lega aveva previsto i Cardinals al posto degli Yankees per motivi di viaggio, ma casi positivi al COVID-19 tra i Cardinals causarono un rinvio. L'interesse è rimasto alto, e la prossima sfida tra Philadelphia Phillies e Minnesota Twins è attesa con entusiasmo.

Il Field of Dreams: un futuro da polo sportivo

Il Field of Dreams si afferma come sede stabile per eventi sportivi. I Dyersville Dreamers, squadra estiva collegiale, lo hanno scelto come stadio di casa. La Northwoods League ospiterà qui l'All-Star Game 2026 (8 luglio) e la Home Run Challenge (7 luglio), con i migliori talenti delle divisioni Great Lakes e Great Plains. Ryan Voz, presidente della Northwoods League, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare l’All-Star Game della Northwoods League al Field of Dreams Movie Site, dove il passato e il futuro del baseball si incontrano in modo spettacolare”.

Il nuovo stadio, in costruzione, è parte di un progetto più ampio per valorizzare l'iconico sito.

Un'eredità tra cinema, sport e comunità

Gestito da Dyersville Events, Inc., il sito è al centro di un'iniziativa filantropica per trasformarlo in una destinazione globale per sport, educazione e impatto sociale. La campagna "Bring It Home" mira a preservare e migliorare il Field of Dreams per le future generazioni. Oltre alle partite di MLB e Northwoods League, il sito offre tornei di baseball e softball, eventi speciali e la possibilità di tour della casa, accesso al campo e pernottamenti. In oltre trent'anni, milioni di persone hanno visitato questo luogo, simbolo potente per gli amanti del baseball e l'incanto del cinema.