A 46 anni, Ronaldinho ha ufficialmente ripreso la sua carriera calcistica con il Ravenna, club militante in Serie C. Presentandosi con entusiasmo e determinazione, il fuoriclasse brasiliano ha dichiarato: “Sto bene… e sono felice di essere qui con gli amici”. Ha aggiunto che “tornare in campo e segnare? Se viene sarà ancora più bello”, esprimendo la volontà di “portare entusiasmo ai compagni e spettacolo”.

Ricordi e affetti: il legame di Ronaldinho con l'Italia

L’ex stella di Milan e Barcellona ha ricordato con affetto la sua prima esperienza in Italia, affermando: “Grazie a Dio ho passato tanti buoni momenti.

Ma il gol nel derby è il ricordo che mi fa più piacere”. Ha menzionato anche Luka Modrić, definendolo “uno dei più grandi della storia del calcio, un bravo ragazzo”. Il suo legame con il calcio italiano è forte: “Seguo il Milan come sempre – ha aggiunto –, una squadra che mi piace molto”.

Il progetto di Cipriani: amicizia e coinvolgimento per il Ravenna

Il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, ha spiegato di aver convinto Ronaldinho “con amicizia e passione”. Ha sottolineato che “penso sia passato il progetto” e che l’operazione mira ad “avvicinare tutta la città alla squadra”, rafforzando il legame tra il club e la comunità.

L'accordo tra campo e marketing: Ronaldinho azionista del Ravenna

Il tesseramento di Ronaldinho con il Ravenna era stato anticipato a giugno, con l'annuncio di una presentazione ufficiale a Miami, un evento che univa calcio e marketing.

Il 23 giugno, in Florida, l'accordo è stato formalizzato con Ignazio Cipriani. Ronaldinho aveva già espresso la sua gioia: “Sono molto felice, è una cosa molto bella”.

Il coinvolgimento di Ronaldinho non si limita al campo: il campione diventerà anche azionista del club e parteciperà ad almeno una partita ufficiale di Serie C. Il progetto include una maglia speciale che unisce la “R” di Ravenna al suo iconico logo “R10”, simbolo del suo brand personale.