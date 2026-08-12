Il futuro di Josh Sweat è al centro delle discussioni per gli Arizona Cardinals. Voci di offerte da Green Bay Packers, Kansas City Chiefs e New England Patriots sono aumentate. Nonostante Sweat sia reduce da una stagione da record e stia recuperando da un infortunio al ginocchio, non ha partecipato agli allenamenti. La dirigenza Cardinals ha mantenuto una posizione ferma: nessuna intenzione di cederlo.

Il general manager Monti Ossenfort ha confermato questa linea: "Non abbiamo alcun interesse a scambiare Josh. Alcune discussioni resteranno private.

Siamo entusiasti di avere Josh qui." Queste parole sembrano chiudere la porta a ogni ipotesi di trade, nonostante l'interesse delle franchigie più ambiziose.

Le proposte di mercato

Le indiscrezioni delineavano scenari per Josh Sweat. I Green Bay Packers avrebbero offerto scelte al draft per rafforzare la difesa. I Kansas City Chiefs avrebbero proposto George Karlaftis e una scelta futura. I New England Patriots avrebbero valutato giocatori o scambi di pick per la loro difesa aggressiva. La posizione dei Cardinals, però, rimane irremovibile: valore e impatto sono cruciali per il progetto e la ricostruzione della squadra.

La strategia dei Cardinals

Arizona è in una fase delicata, con una classifica senza ambizioni di vertice e una division competitiva.

La tentazione di capitalizzare su Sweat, in vista della trade deadline, era forte. Tuttavia, la scelta di blindare il pass rusher conferma la volontà di puntare su di lui come elemento centrale, privilegiando stabilità e crescita.

Il messaggio dai Cardinals è inequivocabile: Josh Sweat non è sul mercato.