Il grande tennis femminile torna ai piedi del Monte Bianco. A fine ottobre, i campi del Forum Sport Center di Courmayeur ospiteranno il “Valle d’Aosta Ladies Open”, un prestigioso torneo di categoria WTA 125. L'evento sarà ufficialmente presentato il 22 agosto al Jardin de l’Ange, nel cuore della rinomata località turistica valdostana.

Il Torneo WTA 125: Dettagli e Presentazione

Questa edizione segna il ritorno del tennis femminile in Valle d’Aosta dopo l'unica precedente esperienza, risalente al 2021. Allora, la tennista croata Donna Vekić si impose in finale sulla danese Clara Tauson.

La riproposizione di un torneo di tale calibro sottolinea l'impegno della regione nel promuovere eventi sportivi di risonanza internazionale e offrire una vetrina importante per le atlete del circuito professionistico.

L'Edizione Precedente: Il Trionfo di Vekić

L'unica precedente edizione del torneo, disputata nel 2021 a Courmayeur, vide Donna Vekić trionfare in finale contro Clara Tauson con il punteggio di 7‑6(3), 6‑2. La partita decisiva si svolse sul campo centrale del Forum di Dolonne, davanti a un pubblico entusiasta. Per Vekić, quel successo rappresentò un ritorno alla vittoria dopo oltre quattro anni e un intervento al ginocchio, dimostrando forza di volontà. Dall'altra parte della rete, la giovanissima Tauson, appena diciottenne, aveva già raggiunto due finali WTA nello stesso anno, confermando il suo talento.

Il trionfo di Vekić, senza perdere un set, fu accolto con entusiasmo, spingendo la WTA a proporre un accordo triennale per riportare il torneo a Courmayeur.

Importanza e Prospettive Future per la Valle d'Aosta

Il ritorno del Valle d’Aosta Ladies Open rappresenta una straordinaria opportunità per rilanciare il tennis femminile nella regione e per valorizzare Courmayeur come sede privilegiata per eventi sportivi di livello internazionale. La presentazione ufficiale del 22 agosto al Jardin de l’Ange è un'anticipazione di un appuntamento molto atteso dagli appassionati, che avranno la possibilità di rivivere l'atmosfera vibrante del 2021 e di scoprire nuove protagoniste nel panorama tennistico mondiale.