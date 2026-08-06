Nuove rivelazioni gettano luce su un capitolo controverso del calcio mondiale: il presidente della Fifa, Gianni Infantino, avrebbe condotto trattative riservate con i club fondatori della Superlega. L'obiettivo era ambizioso: rinominare la competizione come “Fifa Super League”, integrando il progetto sotto l'egida dell'organismo calcistico mondiale. Il quotidiano britannico The Guardian ha svelato un documento preliminare, datato ottobre 2020, che delinea un accordo non vincolante tra le parti.

Questo term sheet, sebbene non vincolante, illustra il profondo coinvolgimento dell'amministrazione Infantino in un piano destinato a rivoluzionare il panorama calcistico europeo.

Il documento proponeva l'utilizzo del marchio Fifa per qualsiasi nuova competizione e prevedeva l'introduzione di una “golden share”. Quest'ultima avrebbe garantito all'organo di governo mondiale del calcio speciali diritti di governance e politici, consolidando la sua influenza sul nuovo format.

Tra le proposte emerse dal documento vi era anche una versione ampliata della Coppa del Mondo per club Fifa. Denominata “competizione globale per club”, questa iniziativa avrebbe dovuto svolgersi annualmente per tre settimane, stabilendo un collegamento diretto con la Superlega. Il piano rivela inoltre che la Fifa era disposta a mettere da parte le sue federazioni affiliate, promuovendo una riduzione delle finestre internazionali per favorire i propri disegni di governance e l'espansione del controllo commerciale sul calcio mondiale.

La Superlega e la posizione ufficiale di Infantino

Il progetto della Superlega, nella sua forma poi lanciata nell'aprile 2021, procedette senza il coinvolgimento diretto della Fifa. Tuttavia, la competizione fu rapidamente abbandonata a seguito di un'ondata di proteste su larga scala, che vide un'ampia mobilitazione di club e tifosi. In quel frangente, Gianni Infantino intervenne al congresso Uefa di Montreux, dove dichiarò pubblicamente che la sua organizzazione poteva "solo disapprovare fermamente la creazione della Superlega".

Le nuove rivelazioni gettano una luce diversa sulle dinamiche di potere e sulle intenzioni dietro le quinte. Il piano, pur non essendo mai stato realizzato, offre una prospettiva inedita sul ruolo di Infantino nella vicenda della Superlega e sulle complesse relazioni tra Fifa, Uefa e i club che ne furono promotori. Questo accordo preliminare, seppur non attuato, testimonia un tentativo significativo di ridefinire gli equilibri del calcio europeo e globale.