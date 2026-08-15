Il presidente della Federazione portoghese di ciclismo, Cândido Barbosa, ha annunciato la decisione di proseguire il Giro del Portogallo nonostante la tragica morte del ciclista 19enne Finlay Tarling. L'incidente fatale è avvenuto durante l'ottava tappa della competizione, che si snodava tra Melgaço e Fafe, nel Nord del Portogallo, nel pomeriggio di venerdì.

L'appello del presidente Barbosa

Cândido Barbosa ha rivolto un accorato appello a tutti gli atleti partecipanti, esortandoli a trovare la forza necessaria per completare le ultime due giornate del Giro del Portogallo.

Il presidente ha descritto questo momento come il più duro della sua vita professionale legata al mondo del ciclismo, sottolineando la gravità dell'evento che ha colpito la manifestazione.

La dinamica dell'incidente fatale

Una ricostruzione più dettagliata degli eventi ha permesso di chiarire le circostanze che hanno portato alla scomparsa del giovane Finlay Tarling. Il ciclista gallese, durante l'ottava tappa, aveva accumulato un notevole ritardo rispetto al gruppo principale a causa di un problema tecnico alla sua bicicletta. Mentre stava cercando di recuperare il terreno perso, è stato tragicamente investito da un veicolo commerciale che procedeva contromano sulla strada. Resta ancora da stabilire con precisione come un'automobile estranea alla gara abbia potuto accedere e circolare in senso contrario sul percorso di una competizione ciclistica ufficiale.

Il cordoglio e le reazioni ufficiali

Il ciclista gallese di 19 anni, membro del NSN Development Team, è stato effettivamente investito da un veicolo che ha invaso la corsa in senso contrario, causando il suo decesso. La morte di Finlay Tarling è stata constatata intorno alle 15:40, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. In segno di rispetto per la vittima, la Volta a Portugal è stata neutralizzata, e la prevista cerimonia del podio non si è svolta. Anche il presidente della Repubblica portoghese, António José Seguro, ha voluto esprimere il suo profondo pesar per il tragico evento che ha colpito il mondo del ciclismo e la nazione.