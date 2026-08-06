Un'ambizione matura, la voglia di imparare dai migliori e una scelta controcorrente che si è trasformata in un capolavoro. Joxean Fernández Matxín, responsabile sportivo della UAE Team Emirates-XRG, ha svelato ai microfoni di ESPN Mexico un retroscena fondamentale sulla stagione 2026 di Isaac Del Toro: il 23enne messicano ha rifiutato i galloni di capitano unico al Giro d'Italia per correre il Tour de France al fianco di Tadej Pogačar.

La rinuncia alla maglia rosa per la scuola della Grande Boucle

Nei piani iniziali della dirigenza emiratina, la stagione di Del Toro avrebbe dovuto ruotare attorno alla Corsa Rosa.

L'idea era quella di affidargli la leadership assoluta in un Grande Giro, ma è stato lo stesso corridore a dire no e chiedere un cambio di programma.

«In linea di principio, gli avevamo proposto di fare il Giro d'Italia da leader», ha spiegato Matxín. «E lui ha chiesto: 'Perché non fare il Tour, imparare e portare quell'esperienza per il futuro?' Gli abbiamo detto che meritava di fare il leader al Giro, ma lui voleva acquisire esperienza quest'anno al Tour. Abbiamo capito che l'opportunità di crescere al Tour superava quella di guidare la squadra al Giro.»

Una scommessa ampiamente vinta: al suo debutto assoluto alla Grande Boucle, Del Toro ha conquistato il terzo posto a Parigi, la maglia bianca di miglior giovane e una vittoria di tappa a Barcellona, scortando al contempo Pogačar verso il suo quinto trionfo in giallo.

La lotta contro i malanni e la tenuta da veterano

Il Tour del messicano non è stato privo di ostacoli. Matxín ha rivelato che il giovane talento ha dovuto stringere i denti per diversi giorni a causa di sinusite e forti mal di gola.

Nonostante i fastidi fisici, i frequenti controlli hanno escluso infezioni da COVID o virus, consentendogli di rimanere sempre nelle posizioni di vertice della classifica generale e di completare il podio finale alle spalle di Pogačar e Remco Evenepoel.

Un'intesa speciale con Pogačar

Questo risultato straordinario al Tour de France rappresenta il coronamento di un 2026 finora memorabile per Del Toro, già vincitore quest'anno dell'UAE Tour, della Tirreno-Adriatico e del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Ma al di là dei numeri, per Matxín l'aspetto più prezioso è stato il legame creato con il capitano sloveno.

In attesa di conoscere il programma ufficiale per il finale di stagione con la UAE Team Emirates-XRG, Isaac Del Toro si gode la consacrazione definitiva tra i grandissimi del ciclismo mondiale.