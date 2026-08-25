Le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Morrone sono giunte alle battute finali. Dopo oltre quindici giorni di emergenza, il rogo è vicino all'estinzione definitiva, anche grazie alle intense attività di bonifica. Nonostante i venti sostenuti della notte, non si sono registrate nuove riprese delle fiamme. L'incendio ha interessato una vasta area montana tra i territori di Roccacasale, Corfinio e Popoli Terme. Sul posto, vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile abruzzese e militari del 9/o Reggimento Alpini dell’Aquila sono impegnati nelle ultime fasi di monitoraggio e controllo.

Resta attivo solo un piccolo fronte di circa 200 metri quadrati, ormai in via di esaurimento. Le squadre a terra operano in attesa della pioggia pomeridiana, che dovrebbe accelerare la completa estinzione. Un ruolo decisivo è stato svolto dalla realizzazione della linea tagliafuoco, una rete di strade percorribili dai mezzi che ha reso accessibili aree prima difficili da raggiungere. Per la sua realizzazione è stato impiegato il New Holland D189, un mezzo speciale del 9/o Reggimento Alpini giunto da Roma. Queste infrastrutture hanno permesso di intervenire direttamente sulle fumarole e di gestire il fronte dalla linea superiore, a circa mille metri di quota.

Monitoraggio e contributo della pioggia

Le attività di monitoraggio e bonifica sono proseguite questa mattina, con l’impiego di due elicotteri. L’obiettivo è completare le operazioni nelle prossime ore per lo spegnimento definitivo del rogo. La situazione è sotto controllo e non si registrano altri fronti di incendio sul territorio regionale. La pioggia prevista dovrebbe dare un contributo significativo, accelerando la fase conclusiva dell’emergenza.

Bilancio dei danni e primi segnali di ripresa

Il bilancio provvisorio dell’incendio indica circa 350 ettari di territorio andati in fumo, con danni significativi alla fauna locale. Le squadre a terra, composte da Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Esercito e volontari, stanno eseguendo una complessa opera di bonifica con pale e picconi.

Questa operazione è fondamentale per ridurre il rischio di riaccensione, in particolare a causa dell’accumulo di sterpaglie nel sottobosco. La prudenza resta alta; la Protezione Civile regionale invita a mantenere la guardia alta fino alla completa messa in sicurezza dell’area. Nonostante l’emergenza non sia ancora del tutto conclusa, i miglioramenti hanno permesso i primi passi verso la normalità: alcuni comuni hanno allentato le restrizioni sull’uso dell’acqua irrigua, consentendo agli agricoltori di riprendere gradualmente le attività nei campi.