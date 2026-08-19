L'attaccante del Cagliari, Yael Trepy, è stato ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La notizia giunge a seguito di un incidente in piscina che ha coinvolto il giovane calciatore. Il club rossoblù ha prontamente espresso la propria vicinanza, dichiarando di seguire con estrema attenzione l'evolversi delle sue condizioni di salute.

L'incidente e il ricovero d'urgenza

L'episodio che ha portato al ricovero di Yael Trepy si è verificato mentre l'attaccante si trovava in un periodo di vacanza nel nord della Sardegna.

Le circostanze precise dell'incidente in piscina non sono state dettagliate, ma la gravità della situazione ha richiesto un intervento immediato. Il calciatore è stato trasportato d'urgenza presso la struttura ospedaliera di Sassari, dove i medici hanno ritenuto indispensabile il ricovero nel reparto di terapia intensiva. Questa decisione è stata presa per assicurare un controllo medico costante e approfondito, fondamentale in casi di questo tipo.

Il costante monitoraggio del Cagliari Calcio

Il Cagliari Calcio ha immediatamente attivato tutti i canali necessari per monitorare da vicino la situazione del suo tesserato. La società è in continuo contatto sia con il personale medico dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, che sta fornendo le cure a Yael Trepy, sia con la famiglia del calciatore.

L'obiettivo primario è quello di essere costantemente aggiornati sull'andamento del quadro clinico e di fornire tutto il supporto necessario in questo momento delicato. Il ricovero in terapia intensiva prosegue, infatti, proprio per garantire che il calciatore possa ricevere un'assistenza medica ininterrotta e specialistica, con l'intento di favorire una ripresa quanto più rapida e completa possibile. La comunità sportiva e i tifosi del Cagliari attendono con apprensione nuove comunicazioni riguardo lo stato di salute dell'attaccante.