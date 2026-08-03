Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, si sarebbe rivolto alla Casa Bianca in cerca di appoggio politico, in un momento di crescente pressione per la sua leadership. L'indiscrezione, originariamente diffusa dal New York Post, suggerisce un tentativo di consolidare la propria posizione nel calcio mondiale, specialmente dopo il fallimento di un controverso progetto di apertura a investitori privati.

Secondo le informazioni, Infantino avrebbe «supplicato» l'ex presidente Donald Trump, ma senza ricevere alcuna risposta diretta dalla Casa Bianca.

Parallelamente, sarebbe stato pianificato un colloquio telefonico privato con il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Ufficialmente, la conversazione avrebbe dovuto vertere sul ruolo del calcio come strumento di soft power per gli Stati Uniti. Tuttavia, si ipotizza che l'obiettivo reale del presidente della FIFA fosse ottenere una sponda politica per difendere la propria posizione.

Le smentite del Dipartimento di Stato

Il Dipartimento di Stato ha prontamente smentito le indiscrezioni. Dylan Johnson, assistente del segretario di Stato per gli affari pubblici globali, ha utilizzato la piattaforma X per confutare le affermazioni del New York Post. Johnson ha suggerito che il quotidiano avrebbe dovuto verificare le proprie fonti o, con una punta di ironia, «avrebbe potuto semplicemente chiederlo a noi».

Al momento, non è emersa alcuna conferma ufficiale di un coinvolgimento diretto della Casa Bianca o di Infantino stesso.

Pressione interna e isolamento nella FIFA

Il presunto appello di Infantino si inserisce in un contesto di forte tensione interna alla FIFA. Il fallimento del progetto di apertura a investitori privati ha contribuito a un crescente isolamento del dirigente. L'opposizione della UEFA, unita alle significative perplessità espresse dalle confederazioni asiatica (AFC) e americana (Concacaf), avrebbe messo seriamente in discussione la sua leadership, rendendo la ricerca di un sostegno esterno una mossa strategica per mantenere salda la sua influenza nel calcio globale.

I precedenti rapporti tra Infantino e Trump

È noto che Infantino e Trump hanno mantenuto rapporti consolidati nel corso del tempo. In passato, Trump avrebbe telefonato a Infantino per discutere della sospensione del centravanti statunitense Folarin Balogun durante i Mondiali. Tale episodio aveva sollevato critiche riguardo all'indipendenza della FIFA. In quell'occasione, tuttavia, Infantino aveva fermamente ribadito l'autonomia degli organi giudiziari del calcio mondiale. Questi precedenti contribuiscono a contestualizzare l'attuale tentativo di Infantino di cercare un appoggio politico negli Stati Uniti, sebbene non vi sia alcuna conferma ufficiale di un coinvolgimento della Casa Bianca nella vicenda in corso.