L'infortunio che ha colpito il velocista italiano Marcell Jacobs durante la finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham ha riacceso i riflettori su un tema cruciale nell'atletica: gli infortuni muscolari. Nelle discipline esplosive come sprint, ostacoli e salti, le lesioni muscolari indirette rappresentano oltre un quarto di tutti gli infortuni in pista, come evidenziato da Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’UniSalento e segretario generale della Simfer.

Incidenza e meccanismi delle lesioni muscolari

Dati di sorveglianza epidemiologica indicano che, durante i grandi campionati internazionali, circa il 10-14% degli atleti subisce un infortunio, con un'incidenza stimata di 135 infortuni ogni mille atleti.

Nelle discipline esplosive, le lesioni muscolari indirette sono la problematica predominante. Il meccanismo lesivo più frequente si verifica durante la fase di volo e di massimo allungamento eccentrico, quando il muscolo si contrae allungandosi per frenare l'avanzamento della gamba prima dell'impatto al suolo.

Recidive e classificazione scientifica

Un muscolo precedentemente infortunato, se non perfettamente riabilitato, presenta tassi di recidiva altissimi. Per standardizzare diagnosi e prognosi, la comunità scientifica internazionale si affida oggi al Munich Consensus Statement (2013), recepito anche in Italia. Questa classificazione distingue tra disturbi muscolari funzionali (senza lesioni strutturali) e lesioni muscolari strutturali (con danno anatomico documentabile).

Tale distinzione è fondamentale per definire tempistiche di recupero, diagnosi e terapie.

La guida terapeutica "Peace & Love"

In caso di lesione strutturale, nelle prime 48-72 ore l'obiettivo primario è evitare di peggiorare il danno, poiché la guarigione biologica è incomprimibile. La guida terapeutica si riassume nell'acronimo "Peace & Love". Nella fase acuta ("Peace"): P (Protect) per proteggere la parte lesionata; E (Elevate) per favorire il ritorno venoso; A (Avoid Anti-inflammatories) per evitare i FANS nei primi giorni, dato che l'infiammazione è cruciale per la guarigione; C (Compress) per limitare edema ed ematoma; E (Educate) per informare l'atleta sui tempi reali di recupero.

Nella fase subacuta e riabilitativa ("Love"): L (Load) per introdurre carico attivo non appena i sintomi lo permettono, favorendo la riparazione tissutale; O (Optimism) per il recupero psicologico, contrastando fattori come la kinesiofobia; V (Vascularisation) per stimolare il flusso sanguigno con attività aerobica; E (Exercise) per esercizi mirati a ripristinare mobilità, forza e propriocezione, riducendo il rischio di recidive.

Terapie complementari e ritorno alla competizione

Terapie come le infiltrazioni con PRP o quelle fisiche strumentali (laser, ultrasuoni, campi magnetici pulsati), pur non accelerando il processo biologico, possono migliorare la qualità tissutale e ridurre il rischio di recidive, se integrate in un progetto riabilitativo multimodale. Il "Return to Play" (RTP) è autorizzato solo quando l'atleta dimostra, tramite test obiettivi, parametri neuromuscolari sicuri. La longevità dell'atleta si basa su una triade fondamentale: prevenzione specifica, rispetto dei tempi biologici di guarigione e gestione meticolosa dei carichi di allenamento.

Il caso di Marcell Jacobs: una scelta precauzionale

In linea con l'approccio prudente suggerito, Marcell Jacobs ha rinunciato alla tappa di Montecarlo della Diamond League a causa di un lieve affaticamento muscolare.

Questa decisione, definita "in via precauzionale" per evitare rischi, mirava a consentire il rientro per i Campionati Italiani Assoluti di Firenze e, successivamente, per gli Europei di Birmingham. Jacobs stesso ha minimizzato l'accaduto, parlando di "niente di grave" e di un periodo di riposo di 72 ore, una scelta condivisa con il suo staff per tutelare la stagione e la sua salute.