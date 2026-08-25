L'Italia ha conquistato uno storico traguardo, laureandosi campione del mondo nella prima edizione della ID Parahockey World Cup. Gli azzurri hanno trionfato in Belgio, superando la Spagna con un combattuto 5-4 nella finale disputata alla Belfius Hockey Arena di Wavre.

Il Trionfo Mondiale in Belgio

La competizione, svoltasi in Belgio dal 20 al 23 agosto, ha visto l'Italia emergere vittoriosa. Le partite si sono tenute presso gli impianti del Louvain-La-Neuve HC, culminando con la finale alla Belfius Hockey Arena di Wavre. Qui, la nazionale italiana di parahockey ha affrontato la Spagna, imponendosi con il punteggio di 5-4 e assicurandosi il prestigioso titolo mondiale.

Formula del Torneo e Squadra Azzurra

Il torneo di hockey su prato era caratterizzato da una formula mista, aperta a squadre composte da uomini e donne, e riservata specificamente ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Hanno preso parte all'evento sedici nazioni: Belgio, Germania, Francia, Pakistan, Zambia (poi ritiratasi), Paraguay, Stati Uniti, Olanda, Spagna, Bulgaria, Inghilterra, India, Malesia, Cile, Argentina e, naturalmente, l'Italia.

La formazione azzurra che ha portato a casa il titolo era composta da: Endri Buzali, Annamaria Caso, Simone Ciccazzo, Cristian Conti, Flavio Colasanti, Luciano Damiani (capitano), Marco Lecis, Maria Camilla Niola, Andrea Pasquali e Anja Volpe.

Questa squadra ha dimostrato grande determinazione e talento, portando l'Italia sul tetto del mondo in questa disciplina.

Un Successo per il Parahockey Italiano

La vittoria dell'Italia nella ID Parahockey World Cup rappresenta un importante traguardo per l'intero movimento del parahockey su prato. Questo successo conferma la costante crescita e l'elevata competitività della nazionale italiana in una disciplina che si sta affermando come sempre più inclusiva e in rapida espansione a livello internazionale.