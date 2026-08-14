L'Italia ha centrato un prestigioso accesso alla finale della staffetta 4x100 stile libero mista agli Europei di nuoto in corso a Parigi. La formazione azzurra, composta da Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mao, ha nuotato in 3:23.96, ottenendo il secondo tempo nella batteria, subito alle spalle dei Paesi Bassi (3:23.94). Con il terzo tempo di ingresso complessivo, le speranze di conquistare una medaglia sono concrete e ben fondate.

Le performance individuali degli azzurri

Nelle semifinali dei 200 metri farfalla, l'Italia ha visto avanzare Alberto Razzetti, che ha registrato un tempo di 1:54.64, e Andrea Camozzi, con 1:55.95.

Purtroppo, Federico Burdisso, pur avendo ottenuto il settimo tempo complessivo (1:56.08), è stato escluso a causa della regola che limita a un massimo di due atleti per nazione la partecipazione alla fase successiva.

Una buona prova è stata registrata anche nei 100 dorso, dove Federica Toma ha concluso la sua gara in 1:00.56, garantendosi l'accesso alla semifinale. Per quanto riguarda i 200 misti, Anita Gastaldi ha dimostrato un'ottima performance, ottenendo il quinto tempo complessivo con 2:12.57, a soli sette decimi dalla leader Anastasia Gorbenko (2:11.87). In questa stessa specialità, Chiara Della Corte si è classificata undicesima con 2:13.85, mentre Anna Pirovano non è riuscita a qualificarsi, chiudendo con un tempo di 2:15.97.

Infine, nella disciplina dei 1500 stile libero, Luca De Tullio è riuscito a qualificarsi per la finale, conquistando l'ultimo tempo utile con 14:59.49. Al contrario, Matteo Diodato, pur avendo nuotato in 15:01.30, è rimasto fuori dalla finale, classificandosi come il primo degli esclusi.

Analisi delle prospettive azzurre

Il brillante risultato ottenuto dalla staffetta 4x100 stile libero mista conferma la solida tradizione del nuoto italiano nelle competizioni a squadre. Il tempo registrato è estremamente competitivo e apre concrete prospettive di lottare per una medaglia nella prossima finale, evidenziando la preparazione e la coesione del team azzurro.

La notevole prestazione di Alberto Razzetti nei 200 farfalla, che lo ha visto registrare il miglior tempo complessivo, sottolinea il suo eccellente stato di forma e lo posiziona di diritto tra i favoriti per la conquista di una medaglia nella finale.

Parallelamente, le prove convincenti di Federica Toma, Anita Gastaldi e Luca De Tullio mettono in luce un elevato livello di competitività degli atleti azzurri in diverse e impegnative specialità, suggerendo un potenziale significativo per ulteriori successi individuali.