L'Italia ha brillato agli Europei di nuoto in corso a Parigi, conquistando due prestigiose medaglie di bronzo. Le azzurre si sono distinte nel libero artistico a squadre, mentre la coppia maschile ha ottenuto il podio nei tuffi sincronizzati dal trampolino da 3 metri, arricchendo il bottino della spedizione italiana.

Bronzo nel nuoto artistico a squadre

La squadra italiana di nuoto artistico ha conquistato una meritata medaglia di bronzo nella specialità del libero a squadre. L'eccellente performance delle atlete Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice ha permesso all'Italia di totalizzare 256.1558 punti.

Questo risultato ha posizionato le azzurre sul terzo gradino del podio, alle spalle della Russia, che ha dominato la competizione con 285.0346 punti, e della Spagna, medaglia d'argento con 282.3541 punti. Questa medaglia rappresenta la quinta ottenuta dalla nazionale italiana nel nuoto artistico in questa edizione degli Europei, a testimonianza di una costante eccellenza nella disciplina.

Podio nei tuffi sincronizzati dal trampolino da 3 metri

Anche nei tuffi sincronizzati dal trampolino da 3 metri, l'Italia ha festeggiato un'importante medaglia di bronzo grazie alla coppia formata da Stefano Belotti e Matteo Santoro. I due atleti hanno eseguito un impeccabile doppio salto mortale e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato, una prova che ha fruttato loro 80.58 punti.

Questa performance di alto livello ha permesso a Belotti e Santoro di superare i britannici Anthony Harding e Jack Laugher per soli 48 centesimi, assicurandosi il terzo posto. L'oro è stato conquistato dalla Germania con Lou Noel Guy Massenberg e Jonathan Gisbert Schauer, mentre l'argento è andato alla Russia con Evgenii Kuznetsov e Nikita Shleikher.

Il direttore tecnico azzurro Oscar Bertone ha espresso grande fiducia nella coppia, definendola la “coppia del futuro” e sottolineando come la loro partecipazione sia stata strategica in vista della qualificazione olimpica e dei Giochi di Los Angeles 2028. Matteo Santoro, diciannovenne, ha condiviso la sua esperienza: “Ho investito molto su me stesso, per gestire le responsabilità che mi metto addosso da solo… oggi avevo molta più pressione addosso rispetto a ieri, ma ho lavorato con gli esercizi di respirazione e l’ho fatto da professionista, mi sono superato”.

Stefano Belotti, ventiduenne e al suo esordio nella rassegna parigina, ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto di come è andato tutto l’anno… mi sono trasferito da Bergamo a Roma e ho cambiato tutto quanto, poi con la serenità e con il divertimento è andato tutto bene e sono contentissimo del risultato”.

Le medaglie e le prospettive future

Queste due medaglie di bronzo agli Europei di nuoto non solo arricchiscono il palmarès italiano, ma rappresentano anche un segnale significativo per il futuro delle discipline acquatiche nazionali. Il quinto bronzo nel nuoto artistico a squadre conferma la solidità e la continuità di rendimento della nazionale, mentre il podio di Belotti e Santoro nei tuffi sincronizzati evidenzia la crescita di una nuova generazione di talenti, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in vista delle prossime sfide olimpiche.