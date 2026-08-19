Il campione olimpico Marcell Jacobs ha subito una lesione muscolare di media entità alla coscia sinistra, che lo ha costretto al ritiro durante la finale dei 100 metri ai Campionati Europei di Birmingham. La risonanza magnetica, effettuata a Roma, ha evidenziato il coinvolgimento del muscolo pettineo. Secondo quanto comunicato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal), la lesione è già in via di risoluzione.

L'infortunio si è verificato nel corso della rassegna continentale, dove Jacobs era tra i favoriti per il podio. Dopo le prime cure ricevute immediatamente sul posto, l'atleta proseguirà ora il suo percorso terapico nella capitale.

L'esito degli accertamenti diagnostici è stato reso noto dal dottor Bernardino Petrucci, vice medico federale, che ha confermato la situazione sotto controllo e l'avvio del processo di recupero.

Il percorso di recupero dell'atleta azzurro

Jacobs dovrà ora seguire un programma di terapie specifiche per favorire la completa guarigione. La Fidal ha sottolineato che la lesione è "già in via di risoluzione", suggerendo tempi di recupero potenzialmente contenuti, sebbene non siano stati forniti dettagli precisi sulla durata dell'assenza dalle competizioni. Il percorso di riabilitazione sarà attentamente monitorato dallo staff medico federale, con l'obiettivo di assicurare il pieno recupero dell'atleta in vista dei prossimi impegni internazionali.

L'Italia trionfa ai Campionati Europei

Nonostante l'infortunio di Jacobs, i Campionati Europei si sono conclusi con un bilancio estremamente positivo per l'Italia. La squadra azzurra ha infatti conquistato il primo posto nel medagliere, totalizzando ventidue medaglie: dieci d'oro, sei d'argento e sei di bronzo. Questo risultato testimonia la grande forza del movimento atletico italiano.

Tra i successi più significativi spiccano le medaglie d'oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, della staffetta maschile nella 4x400, di Leonardo Fabbri nel lancio del peso e i due ori di Nadia Battocletti nei 5.000 e 10.000 metri. Hanno contribuito al trionfo anche Dariya Derkach e Andy Diaz nel salto triplo, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, e gli ori nella maratona di marcia con Massimo Stano e Sofia Fiorini. Il bilancio complessivo della spedizione italiana si conferma quindi estremamente positivo, evidenziando la profondità e la qualità degli atleti azzurri.