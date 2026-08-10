Marcell Jacobs si appresta a inseguire il suo terzo titolo continentale consecutivo ai Campionati Europei di atletica. Lo sprinter azzurro, reduce da una stagione che gli ha restituito "belle sensazioni" e prestazioni di rilievo, ha espresso fiducia e determinazione. "Sono molto contento di essere qui. È stata una stagione veramente importante per me perché mi ha fatto risentire delle belle sensazioni, mi ha fatto correre forte", ha dichiarato Jacobs. L'obiettivo è chiaro: "Io arrivo da due titoli di fila e voglio vincere il terzo. Quindi metterò veramente tutto tutto me stesso".
La sua volontà di affermarsi a livello europeo è palpabile.
In un momento di profonda riflessione e rispetto, Jacobs ha voluto rendere omaggio a Livio Berruti, la leggenda dell'atletica italiana recentemente scomparsa. L'olimpionico ha espresso un legame spirituale con il campione del passato: "Domani sono sicuro che correrà vicino a me, dietro di me, mi darà tutta la spinta possibile e necessaria", ha affermato Jacobs. Questo tributo sottolinea l'eredità e l'ispirazione che figure come Berruti continuano a rappresentare per gli atleti di oggi.
Il percorso di Jacobs e la ritrovata forma
La preparazione di Jacobs per questa sfida è stata caratterizzata da un significativo recupero di fiducia e velocità. Dopo un periodo di difficoltà, l'atleta ha saputo ritrovare il suo ritmo ideale e ottenere risultati convincenti. Questo percorso di rinascita lo ha visto confermare la sua competitività ai massimi livelli, dimostrando resilienza e capacità di reazione. La sua condizione attuale è frutto di un lavoro meticoloso, volto a raggiungere la massima performance.
Le recenti prestazioni e le ambizioni europee
Le recenti prove di Marcell Jacobs hanno rafforzato le aspettative sul suo possibile tris continentale. La sua corsa nei 100 metri, conclusa in 9 secondi e 96 centesimi, ha rappresentato un segnale inequivocabile della sua eccellente forma. Questa prestazione, che ha migliorato il suo primato stagionale, ha riaffermato la sua leadership nel panorama europeo in vista dei Campionati Europei. La costanza e la potenza dimostrate in pista confermano che Jacobs è pronto a lottare con ogni energia per conquistare il suo terzo titolo consecutivo, consolidando il suo status.