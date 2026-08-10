Marcell Jacobs si appresta a inseguire il suo terzo titolo continentale consecutivo ai Campionati Europei di atletica. Lo sprinter azzurro, reduce da una stagione che gli ha restituito "belle sensazioni" e prestazioni di rilievo, ha espresso fiducia e determinazione. "Sono molto contento di essere qui. È stata una stagione veramente importante per me perché mi ha fatto risentire delle belle sensazioni, mi ha fatto correre forte", ha dichiarato Jacobs. L'obiettivo è chiaro: "Io arrivo da due titoli di fila e voglio vincere il terzo. Quindi metterò veramente tutto tutto me stesso".

La sua volontà di affermarsi a livello europeo è palpabile.