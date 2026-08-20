Il futuro di Jonathan Kuminga nel panorama NBA è nuovamente al centro dell'attenzione, con l'ala che si trova ora in veste di free agent senza restrizioni. I Cleveland Cavaliers, tra i principali pretendenti, sono usciti dalla corsa dopo una trade per Peyton Watson. Anche gli Atlanta Hawks, franchigia attuale di Kuminga, affrontano una situazione finanziaria complessa, vicini alla luxury tax e con diciassette giocatori già sotto contratto. Sebbene un rinnovo non sia escluso, le analisi di mercato suggeriscono altre destinazioni per il talentuoso giocatore.

Le principali opzioni per Jonathan Kuminga

Tra le squadre più accreditate ad accogliere Kuminga emergono i Minnesota Timberwolves. Il team può offrire solo la taxpayer mid-level exception (circa sei milioni di dollari). Nonostante la cifra sia inferiore alle aspettative, un ruolo chiave in una squadra competitiva potrebbe rilanciare la sua carriera e il suo valore. I Wolves necessitano di un power forward; Kuminga, "combo" forward, è stato impiegato principalmente come ala grande ad Atlanta e possiede l'acume nel tiro da tre punti tipico della posizione.

I Los Angeles Lakers rimangono una delle destinazioni più discusse. Si è parlato di sign-and-trade, ma la compatibilità diretta con gli Hawks per uno scambio non sembra immediata.

Los Angeles ha già rafforzato il roster con Ziaire Williams e Matisse Thybulle, mitigando l'esigenza di un'ulteriore ala atletica. Nonostante ciò, i Lakers potrebbero proporre un contratto al minimo salariale, offrendo a Kuminga la prestigiosa vetrina di una grande piazza e la possibilità di valorizzarsi.

Un'ulteriore opzione è rappresentata dai Milwaukee Bucks. La squadra dispone della mid-level exception completa e di una trade exception da 25,4 milioni di dollari, che potrebbe facilitare uno scambio con Atlanta. Milwaukee, impegnata in una fase di ricostruzione dopo la partenza di Giannis, potrebbe trovare in Kuminga un profilo giovane e interessante. L'effettivo interesse della dirigenza dei Bucks, tuttavia, non è ancora del tutto chiaro.

Altri scenari e possibili destinazioni

Oltre alle principali contendenti, altre franchigie potrebbero considerare Kuminga. I Sacramento Kings, interessati in passato, potrebbero offrire spazio nonostante problemi di salary cap. Gli stessi Atlanta Hawks, pur avendo declinato l'opzione, potrebbero tentare un rinnovo a cifre inferiori, liberando la mid-level exception (equilibrio roster e impatto su Risacher restano fattori). I Los Angeles Clippers, con oltre venti milioni di cap space, rappresentano una soluzione attraente per atletismo e pressione fisica, anche se lo stile offensivo di Kuminga può sovrapporsi a Bennedict Mathurin. Infine, i Boston Celtics potrebbero beneficiare delle doti fisiche di Kuminga per rafforzare la presenza sotto canestro; le sue incursioni offensive risulterebbero efficaci grazie agli altri tiratori del team, pur considerando che l'investimento in difesa e rimbalzi potrebbe comportare dei rischi.

La situazione di mercato di Kuminga rimane fluida e la sua decisione finale dipenderà da un attento bilanciamento tra opportunità tecniche, ruolo offerto e prospettive economiche. L'uscita di scena dei Cavaliers ha reso il quadro più incerto e complesso, ma le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro dell'ala.