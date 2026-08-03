Jonathan Milan ha trionfato nella prima tappa del Giro di Polonia, imponendosi in volata a Koszalin. Al termine dei 234 chilometri percorsi da Gdynia, il velocista friulano ha superato Paul Magnier e Juan Sebastian Molano, conquistando la prima maglia di leader della corsa.

La tappa si è aperta con una fuga di sei corridori, cinque dei quali hanno mantenuto il vantaggio per gran parte del percorso. Il gruppo ha controllato la situazione, riassorbendo i fuggitivi nelle battute finali. Negli ultimi dieci chilometri, Dries de Bondt ha tentato un attacco solitario, ma è stato ripreso dal plotone poco prima dell’arrivo, preparando lo sprint di massa.

Volata finale e classifica

La volata di gruppo ha visto Jonathan Milan imporsi con decisione. Il friulano ha preceduto Paul Magnier, che in passato lo aveva spesso battuto al Giro d’Italia, e Juan Sebastian Molano. Milan ha registrato un tempo di 5 ore, 4 minuti e 11 secondi, con una velocità media superiore ai 46 chilometri orari. Magnier ha tagliato il traguardo con un ritardo di quattro secondi, mentre Molano ha concluso a dieci secondi dal vincitore.

Tra i primi dieci classificati figurano Noah Hobbs, Gerben Thijssen, Hugo Hofstetter, Iván García Cortina, Matteo Moschetti, Jordi Meeus e Sakarias Koller Løland. Grazie a questa prestazione, Milan indossa la maglia di leader del Giro di Polonia.

Dinamica della corsa e protagonisti

La tappa inaugurale ha evidenziato una gestione attenta delle squadre dei velocisti, che hanno controllato la fuga e preparato la volata. Il tentativo di Dries de Bondt ha aggiunto suspense, ma il gruppo non ha concesso spazio. Jonathan Milan, il venticinquenne specialista delle volate, ha confermato il suo stato di forma e la capacità di imporsi su rivali internazionali come Magnier e Molano.

Il successo nella prima frazione è un segnale importante per Milan e la sua squadra, che ora dovranno difendere la maglia di leader nelle prossime tappe. Il Giro di Polonia si conferma un terreno di confronto di alto livello tra i migliori sprinter mondiali.