Un momento di grande emozione ha segnato la carriera di Jonquel Jones, la cui maglia numero 35 è stata ufficialmente ritirata dal Connecticut Sun. La toccante cerimonia si è svolta a Uncasville, precedendo l'incontro tra il Sun e le New York Liberty, la squadra attuale di Jones. Purtroppo, un'improvvisa indisposizione ha impedito all'atleta di scendere in campo per la partita.

Accolta da una standing ovation calorosa, Jones ha espresso la sua profonda gratitudine alla società e ai tifosi. “Voglio ringraziare questa organizzazione per aver creduto in me e per avermi portata qui”, ha dichiarato.

“Grazie ai tifosi. Anche se è la ‘Sunset season’, qui ci sono tantissimi ricordi. Tanti successi sono stati raggiunti qui. Desidero ringraziarvi dal profondo del mio cuore”.

L'impronta indelebile di Jonquel Jones nel Connecticut Sun

Jonquel Jones ha lasciato un'eredità indelebile nella storia della franchigia, diventando la sesta giocatrice ad essere onorata con il ritiro della propria maglia dal Sun. Durante le sue sei stagioni a Connecticut, Jones ha collezionato 196 presenze, totalizzando 2.657 punti e 1.633 rimbalzi. Si è distinta in particolare con 270 stoppate, un primato assoluto nella storia della squadra. Il suo contributo è stato fondamentale per il raggiungimento delle Finals WNBA nel 2019 e nel 2022, e ha coronato la sua eccezionale carriera con il prestigioso titolo di MVP della lega nel 2021.

Nel corso della cerimonia, Jones ha evidenziato il significato speciale di ricevere tale riconoscimento mentre è ancora una giocatrice attiva. “È un onore. Significa moltissimo, ho tantissimi bei ricordi qui”, ha affermato. “È un’organizzazione che ha visto il mio potenziale prima ancora che dimostrassi il mio valore nella WNBA. È davvero bello essere onorata mentre si è ancora in attività nella lega. È un territorio nuovo, qualcosa che attendevo con impazienza e che mi emoziona profondamente”.

Il tributo del club e il panorama della WNBA

Jen Rizzotti, presidente del Sun, ha sottolineato l'importanza di questo gesto: “Era fondamentale per noi che l’eredità di Jonquel fosse riconosciuta in modo permanente.

Elevare il suo numero tra le leggende è un tributo a una delle più grandi giocatrici nella storia della franchigia e un ricordo duraturo di tutto ciò che ha rappresentato per la nostra organizzazione e per i nostri tifosi”.

Il Connecticut Sun, che si appresta a trasferirsi a Houston nella prossima stagione, ha annunciato che celebrerà anche altre figure storiche che hanno contribuito al successo della squadra, tra cui le ex giocatrici Jasmine Thomas, Alyssa Thomas, Tina Charles e gli stimati allenatori Curt Miller e Mike Thibault. Con il ritiro della maglia di Jones, il numero totale di maglie ritirate tra le franchigie attive della WNBA sale a venticinque, evidenziando la crescente valorizzazione della storia e dei protagonisti della lega.

Tra le atlete che in futuro potrebbero ricevere un onore simile, spiccano nomi di spicco come A’ja Wilson, Chelsea Gray e la stessa Alyssa Thomas, a conferma di una generazione di talenti che sta lasciando un segno profondo nel basket femminile professionistico.