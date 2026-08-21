Julian Alaphilippe ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo e lasciare il ciclismo professionistico con effetto immediato. Nonostante l'assenza di una comunicazione ufficiale da parte del corridore o della Tudor Pro Cycling, la notizia è stata rivelata da Wielerflits e confermata autorevolmente da L'Équipe. Il trentaquattrenne francese ha scelto di risolvere anticipatamente il contratto che lo legava alla formazione svizzera fino al 2027.

La svolta al Tour de France

Secondo le ricostruzioni dei media francesi, la scintilla decisiva è scoccata durante l'ultimo Tour de France.

Nonostante la consueta generosità nelle fughe, il fuoriclasse transalpino non è mai riuscito ad essere realmente competitivo. In alcune tappe, Alaphilippe è apparso svuotato, quasi un corpo estraneo alla corsa e all'arrivo di Parigi ha dichiarato che quello sarebbe stato il suo ultimo Tour de France. Fonti vicine al corridore rivelano che Alaphilippe non si ritrovasse più nel ciclismo moderno e che i recenti tentativi di riprendere gli allenamenti dopo la Grande Boucle non abbiano dato gli esiti sperati.

In questa stagione i segnali di declino erano apparsi evidenti:

Ritiri precoci nelle sue amate classiche delle Ardenne (Amstel Gold Race e Freccia Vallone).

Un quinto posto al GP Gippingen come unico piazzamento di rilievo.

L'eredità di un campione

Al suo culmine, Alaphilippe è stato una delle icone globali del pedale.

Con il suo stile d’attacco spregiudicato, la scatto fulmineo in salita e la capacità di inventare la corsa in qualsiasi momento, "Loulou" si è affermato come uno dei corridori più spettacolari ed entusiasmanti della sua generazione.

Il suo palmarès nelle corse di un giorno parla chiaro:

2 Titoli Mondiali consecutivi : la consacrazione a Imola 2020 e la splendida conferma a Lovanio nel 2021.

Le grandi classiche: la Milano-Sanremo (2019), la Strade Bianche (2019), la Clásica San Sebastián (2018) e un tris d'autore alla Freccia Vallone (2018, 2019, 2021).

Il legame con la Grande Boucle

È stato però al Tour de France che Alaphilippe ha scritto le sue pagine più intime e popolari, conquistando il cuore del pubblico francese e internazionale:

6 vittorie di tappa complessive.

18 giorni in Maglia Gialla , con l'apoteosi del Tour 2019 condotto da protagonista per 14 giorni fino a chiudere al 5° posto finale a Parigi.

1 Maglia a Pois di miglior scalatore nel 2018.

Gli ultimi capitoli e l'affetto della gente

Dopo oltre dieci anni trascorsi nel blocco Quick-Step, il passaggio alla Tudor Pro Cycling all'inizio del 2025 aveva riacceso la speranza di un nuovo capitolo.

Nella prima stagione con la maglia della formazione svizzera erano arrivati segnali importanti, culminati con il successo al Grand Prix Cycliste de Québec, destinato a rimanere l'ultimo dei suoi 45 sigilli professionistici.

Il 2026 ha presentato un conto più amaro, tra ritiri e una condizione faticosa da ritrovare fino al Tour de France. Tuttavia, l'appannamento dei risultati recenti non ha mai intaccato la sua popolarità: lungo le strade del Tour e in ogni partenza, le folle non hanno mai smesso di acclamarlo, riconoscendo in lui l'incarnazione più pura del ciclismo d'attacco. Un finale amaro non scalfirà la memoria di quanto Alaphilippe ha regalato a questo sport.