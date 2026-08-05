Kart Republic ha conquistato un doppio trionfo nel Campionato Europeo FIA Karting, assicurandosi entrambi i titoli grazie alle performance di Noah Baglin e Will Green a Kristianstad, in Svezia.

In OK, Noah Baglin ha gestito con precisione l'ultimo weekend di gara, consolidando il vantaggio accumulato nelle tappe precedenti (La Conca, Valencia, Mülsen). Ha assicurato il titolo già al termine delle Super Heat di domenica mattina, chiudendo la finale al secondo posto. In OK‑J, Will Green ha replicato il successo con vittorie e piazzamenti costanti, sigillando il titolo sempre al termine delle Super Heat, nonostante una finale sfortunata.

Un Successo Frutto di Metodo e Continuità

Il doppio trionfo è frutto del talento dei due piloti e del lavoro del team ufficiale KR Motorsport e dell'intero network Kart Republic, basato su metodo, informazioni, dati e struttura consolidata. Il Campionato Europeo è da sempre un terreno favorevole per Kart Republic: in OK, sono sette i successi ottenuti in nove anni, eccetto 2023 e 2025; in OK‑J si tratta della quarta affermazione del brand, bissando il successo del 2025.

Le Dichiarazioni del Coach Dino Chiesa

Per Dino Chiesa, un ulteriore successo internazionale che conferma la sua fama di scopritore e coach di grandi talenti nel motorsport globale. Al termine del round di Kristianstad, Chiesa ha dichiarato: «Grazie al duro lavoro e allo straordinario talento dei nostri piloti, siamo riusciti a conquistare un nuovo, splendido risultato al termine del FIA Karting European Championship.

La tradizione vincente di Kart Republic si conferma sul palcoscenico europeo grazie a giovani piloti che speriamo di vedere presto brillare».

Dettagli sui Campioni Europei

I piloti britannici Noah Baglin e Will Green hanno ottenuto i titoli europei nella giornata di domenica 2 agosto, confermando il dominio del team Kart Republic nel campionato continentale FIA Karting.