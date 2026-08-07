Il Gigante della Provenza ha mantenuto ogni singola promessa. La settima tappa del Tour de France Femmes, il giorno più atteso dell'intera competizione, ha regalato una scalata epica, fatta di tattica, sofferenza e ribaltoni clamorosi. Al termine di una battaglia d'altri tempi tra le pietre bianche del Ventoux, Kasia Niewiadoma ha conquistato la frazione e il simbolo del primato, piazzando una stoccata che riscrive completamente la classifica generale.

La selezione nel bosco e la guerra psicologica

La corsa si è accesa fin dai primi chilometri della salita simbolo della Provenza, dove le pendenze severe hanno subito fatto selezione, staccando nomi illustri come Pauline Ferrand-Prévot e Kim Le Court.

È stata Demi Vollering ad aggredire per prima il tratto immerso nel bosco, imponendo un ritmo soffocante che ha ridotto la testa della corsa a un confronto a tre con la maglia gialla Marlen Reusser e con una vigile Kasia Niewiadoma, mentre atlete come Elisa Longo Borghini, Cédrine Kerbaol e Antonia Niedermaier sono rimaste attardate.

Vollering ha tentato di mettere in difficoltà la leader della generale con le sue accelerazioni. Reusser, tuttavia, ha risposto con la consueta regolarità, mettendo in piedi un duello di nervi e potenza pedalata su pedalata.

La cavalcata epica di Niewiadoma

Mentre Reusser e Vollering continuavano a studiarsi e a ingaggiare un duello ravvicinato, Niewiadoma ha colto il momento perfetto per passare all'attacco.

Quella che inizialmente sembrava una mossa velleitaria si è trasformata rapidamente in un'azione irresistibile: la polacca ha preso margine, approfittando del fatto che Vollering ha preferito non spendere energie in prima persona, lasciando a Reusser l'onere dell'inseguimento.

🚀 Kasia Niewiadoma is flying solo towards the summit of Mont Ventoux!



Kasia Niewiadoma file en solitaire vers le sommet du Mont Ventoux ! 🏔️#TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/BsMMHM8lN4 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 7, 2026

Con il passare dei chilometri la superiorità di Niewiadoma è apparsa schiacciante. Il divario è aumentato vertiginosamente, trasformando l'azione della polacca in una trionfale cavalcata solitaria, in grado di resistere persino alle raffiche di vento nel desolato scenario lunare della cima.

Il sussulto di Vollering e la prova d'orgoglio di Longo Borghini

Nel tratto finale, quando le energie della maglia gialla Reusser sono venute meno e la svizzera è andata in evidente crisi, Vollering ha piazzato l'ultimo affondo per staccarla nettamente e limitare i danni dalla testa della corsa. Allo stesso tempo, si è assistito al gran ritorno da dietro di Elisa Longo Borghini: con una prova di puro orgoglio, l'italiana ha ripreso e scavalcato Reusser negli ultimi metri, chiudendo al terzo posto di giornata a 1'42" da Niewiadoma, subito davanti alla svizzera (a 1'46").

Vollering ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1'16", una prestazione che le permette di tenere i giochi per il titolo straordinariamente aperti.

Classifica stravolta a due tappe dalla fine

Al termine della tappa regina, la nuova classifica generale vede Kasia Niewiadoma al comando con soli 15" di vantaggio su Demi Vollering e 39" su Marlen Reusser. Elisa Longo Borghini sale al quarto posto a 2'59". Con ancora due frazioni da disputare, il Tour de France Femmes si avvia verso un finale incandescente con tre campionesse racchiuse in meno di quaranta secondi.