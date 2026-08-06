La giovane Kelly Doualla ha riportato l'Italia nella finale dei 100 metri ai Mondiali Under 20 di Eugene, Stati Uniti, un traguardo che mancava da trent'anni. La sedicenne atleta ha dominato la sua batteria e la semifinale, chiudendo quest'ultima con l'ottimo tempo di 11"36, il sesto crono tra le qualificate.

Un ritorno storico per la velocità azzurra

L'ultima italiana a centrare la finale dei 100 metri U20 era stata Manuela Levorato nel 1996. Il risultato di Doualla segna un ritorno significativo per l'atletica femminile italiana nella rassegna mondiale giovanile, proiettando nuovamente l'Italia tra le protagoniste mondiali della velocità Under 20.

Gara condizionata dal fumo degli incendi

La gara è stata resa complicata da condizioni ambientali avverse: il fumo di un vasto incendio nell'area Est delle Cascade Mountains ha compromesso la qualità dell'aria a Eugene. «Rispetto alla batteria c'era un'aria più afosa e ‘pesante’», ha commentato Doualla, ipotizzando che l'incendio ne fosse la causa e menzionando la distribuzione di mascherine a chi faticava a respirare.

Spirito positivo e determinazione per la finale

Nonostante le difficoltà, l'atleta ha espresso grande soddisfazione: «Sono comunque felice perché sono approdata in finale, quindi non poteva andare meglio di così». Per la finale, Doualla si augura di «essere tranquilla, di non avere pensieri che mi disturbino: è una finale mondiale, non ho nulla da perdere, spero di viverla il più felicemente possibile e di giocarmela».

Un atteggiamento determinato per un'opportunità unica e di grande prestigio.

I successi e i record di Kelly Doualla

Kelly Doualla è una giovane promessa dell'atletica italiana, già protagonista in questa stagione. A luglio ha conquistato l'oro agli Europei Under 18 di Rieti con 11"14, stabilendo un nuovo primato europeo di categoria. In precedenza, a Skopje, aveva già ottenuto il record europeo U18 con 11"21 al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Questi risultati confermano la sua costante crescita e la capacità di competere ai massimi livelli giovanili, proiettandola verso un futuro promettente nell'atletica leggera internazionale.