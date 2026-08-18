Kevin Lamour, direttore operativo della Fifa, ha lasciato il suo incarico a seguito delle aperte critiche al progetto FIFA Forward Enterprise. Lamour aveva definito il piano "il progetto di una sola persona", denunciando di essersi sentito "ingannato" insieme ai suoi collaboratori e accusando Infantino di aver imposto tale visione. Le sue dichiarazioni, del 31 luglio, hanno reso incompatibile la sua permanenza nella Fifa.

Le parole che hanno segnato la rottura

Il 31 luglio, Lamour aveva dichiarato: "Se questo significa che perderò il mio lavoro, così sia: comprenderò e rispetterò la decisione, ma almeno stanotte dormirò sonni tranquilli".

Aveva aggiunto che lo staff meritava "di meglio del disprezzo e delle intimidazioni" e che il progetto non doveva proseguire. Aveva inoltre sollecitato i "leader politici del calcio" a prendere decisioni opportune.

La separazione ufficiale dalla FIFA

Diciassette giorni dopo, la Fifa ha annunciato la fine del rapporto con Lamour. Un portavoce ha ringraziato il dirigente per i due anni di servizio e gli ha augurato buona fortuna, precisando che non sarebbero stati rilasciati ulteriori commenti. La comunicazione interna ai dipendenti è avvenuta via mail dal segretario generale Mattias Grafström, che ha parlato di una decisione presa "dopo un’attenta valutazione e con grande rispetto per Kevin".

Contesto di tensioni e conseguenze

La rottura si inserisce in un periodo di forte tensione interna alla Fifa, legata al controverso progetto di apertura ai capitali privati per la gestione dei Mondiali. Tale proposta ha già suscitato ampie critiche. La Scozia, per esempio, ha ritirato il sostegno alla ricandidatura di Infantino alla presidenza, schierandosi "convintamente dalla parte della Uefa". Le posizioni di Lamour evidenziano le divisioni interne.