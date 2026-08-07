Lane Kiffin, il nuovo e attesissimo allenatore dei LSU Tigers, si trova già al centro di un acceso dibattito nel panorama del college football, ancor prima dell'inizio ufficiale della stagione. Il recente ranking dei coach, pubblicato martedì, ha posizionato la squadra al tredicesimo posto, una valutazione che ha sollevato non poche perplessità e discussioni tra gli addetti ai lavori e la vasta platea di tifosi. Nonostante una rosa profondamente rinnovata e l'arrivo di Kiffin, considerato uno dei tecnici più ambiti del momento, i Tigers sono stati classificati solo come la settima forza della Southeastern Conference (SEC), dietro a squadre del calibro di Alabama, Ole Miss, Oklahoma, Texas A&M, Texas e Georgia.

Questo piazzamento riflette una palpabile incertezza tra i colleghi di Kiffin. Pur riconoscendo il valore del nuovo corso e l'indubbio talento del coach, sembra che molti nutrano dubbi sulla sua capacità di amalgamare in tempi brevi un così gran numero di nuovi talenti, provenienti da diversi programmi universitari. L'attacco sarà guidato dal quarterback Sam Leavitt, ex Arizona State, che vanta un impressionante record di 4.513 yard lanciate e 44 touchdown totali in sole due stagioni. Intorno a lui, un gruppo di ricevitori e running back quasi interamente formato da trasferimenti di alto profilo, tra cui spiccano i nomi di Jayce Brown, Jackson Harris, Winston Watkins Jr., Trey’Dez Green e Dilin Jones, i quali, nel 2025, hanno combinato per 2.781 yard di scrimmage e 27 touchdown, indicando un potenziale offensivo notevole.

La strategia di Kiffin e la costruzione del roster

Kiffin ha dimostrato una chiara predilezione per il mercato dei trasferimenti, riuscendo a portare a Baton Rouge giocatori chiave come Jordan Seaton, tackle da Colorado e riconosciuto All-American, fondamentale per rafforzare la linea offensiva e proteggere Leavitt. La difesa dei Tigers, già proiettata tra le migliori del paese, potrà contare su una secondaria solida e su un pass rush rinnovato con tre nuovi innesti. La decisione strategica di mantenere Blake Baker come coordinatore difensivo si è rivelata determinante per consolidare la fiducia di molti titolari rimasti dal 2025. Cornerback come DJ Pickett e PJ Woodland sono attesi come protagonisti, mentre Winston Watkins Jr.

è uno dei pochi giocatori ad aver seguito Kiffin nel suo trasferimento da Ole Miss.

Il profilo di Kiffin: tra successi e aspettative

Una recente classifica di ESPN ha inserito Lane Kiffin al settimo posto tra gli allenatori di college football, una posizione che ha profondamente diviso gli esperti. Alcuni lo hanno addirittura escluso dalla top ten, mentre altri lo hanno valutato fino al quarto posto. Il suo passato professionale testimonia una straordinaria capacità di trasformare programmi in difficoltà, come dimostrato a Florida Atlantic, dove ha portato la squadra da un record di 9-27 nei tre anni precedenti al suo arrivo a un 27-13 durante il suo mandato. Ancora più eclatanti sono stati i risultati a Ole Miss, dove ha ottenuto tre stagioni consecutive da dieci vittorie, portando la squadra a risultati storici e quattro piazzamenti nella top 15 in sei anni.

Nonostante questi successi, Kiffin non ha ancora conquistato un titolo nazionale o di conference come head coach. Ciononostante, LSU ha investito pesantemente su di lui, offrendogli un contratto di sette anni da 91 milioni di dollari, il secondo più alto tra gli allenatori di college football. La stagione dei Tigers avrà inizio con l'impegnativa sfida casalinga contro Clemson, in quello che è considerato uno degli stadi più ostici del panorama nazionale.