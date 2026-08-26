Kyle Kirkwood ha scritto una pagina di storia nell'IndyCar conquistando la storica Freedom 250 Grand Prix di Washington, D.C., la prima gara automobilistica mai disputata attorno al National Mall e ai suoi iconici monumenti. Il pilota della Florida, al volante della sua Honda numero 27 del team Andretti Global, ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 3,0906 secondi sul pilota di Arrow McLaren Chevrolet, Christian Lundgaard. Kirkwood ha condotto la gara per ben 128 dei 147 giri previsti, dimostrando un dominio schiacciante, con un margine che aveva raggiunto anche i sedici secondi prima che una safety car nelle fasi conclusive riducesse il distacco finale.

"Non si può nemmeno descrivere – è incredibile", ha dichiarato un visibilmente emozionato Kirkwood. "Sono quasi in lacrime. È un momento importante per noi, un grande momento per l’America con la 250". Anche Lundgaard, giunto secondo, ha riconosciuto il significato della vittoria: "Penso sia giusto che abbia vinto un americano, no? Abbiamo dato il massimo". Questa è la seconda vittoria stagionale per Kirkwood, che aveva già trionfato nella gara inaugurale di Arlington, Texas, confermando la sua eccellente performance sui circuiti cittadini temporanei. Andretti Global ha completato un'ottima giornata piazzando Will Power al terzo posto e Marcus Ericsson al quarto. Kyffin Simpson ha invece completato la top five.

Palou rallenta, ma il titolo resta a portata

La gara di Washington ha segnato una inattesa battuta d’arresto per Alex Palou, attuale leader del campionato IndyCar e in corsa per il suo quinto titolo complessivo. Lo spagnolo, che si presentava all'evento con un solido vantaggio di 133 punti su Kirkwood, ha vissuto una giornata da dimenticare, chiudendo al ventesimo posto. Una serie di errori ha compromesso la sua performance: una penalità per aver colpito una ruota di un rivale durante un pit stop, un successivo problema al cambio gomme che ha rallentato un'altra sosta e, infine, un incidente in curva 4 al giro 123 dovuto a un braccetto della sospensione rotto dopo un precedente contatto con il muro.

"Fa male, davvero", ha ammesso Palou. "Volevo vincere, ma giornate così capitano. Va bene, succede".

Nonostante il risultato negativo, Palou mantiene un significativo margine di 91 punti su Kirkwood, con sole tre gare ancora da disputare. La storia del campionato gioca a suo favore: dal 2008, nessun pilota ha mai recuperato più di 59 punti nelle ultime quattro gare per conquistare il titolo. Lo spagnolo avrà l'opportunità di difendere il suo vantaggio e, potenzialmente, assicurarsi il suo quinto Astor Challenge Cup nella doppia gara del 29-30 agosto a Milwaukee Mile.

Un evento da record e il futuro dell'IndyCar

La Freedom 250 ha registrato un successo di pubblico straordinario, attirando ben 215.000 spettatori nel corso del weekend di due giorni.

Questo dato, considerato un successo eccezionale da Penske Entertainment, sottolinea l'impatto dell'evento. La gara, fortemente voluta e supportata dalle istituzioni, ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Presidente Donald J. Trump, che ha sventolato la bandiera verde per dare il via alla corsa, e la First Lady Melania Trump. Il Segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, ha invece sventolato la bandiera a scacchi.

L'evento di Washington ha rappresentato un importante banco di prova per le prospettive future dell'IndyCar nella regione. Gli organizzatori stanno ora valutando la possibilità di replicare la gara, magari con un formato più vicino a un tradizionale circuito cittadino.

Il successo di pubblico e l'incremento degli ascolti televisivi, triplicati rispetto alla media, lasciano ben sperare per una crescita della popolarità della serie. Tuttavia, per avvicinarsi ai numeri della NASCAR e consolidare una base di nuovi tifosi, sarà necessario organizzare più eventi di questo calibro. I prossimi appuntamenti includono la doppia sfida di Milwaukee, l'ultimo evento su ovale della stagione, con la Snap-on Makers and Fixers 250 e la Snap-on Milwaukee Mile 250.