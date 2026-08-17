Il cemento americano di Cincinnati si prepara a ospitare una sfida generazionale: Marta Kostyuk contro Sloane Stephens. L'incontro, valido per i sedicesimi di finale del torneo WTA, si disputerà martedì 18 agosto. Sul campo veloce statunitense, l'ucraina, testa di serie numero 11 del mondo, cerca una conferma del suo status di top player, mentre l'americana punta a un'impresa per rilanciare le sue ambizioni.

Kostyuk favorita, Stephens outsider: le quote

Le quote dei principali bookmaker vedono Marta Kostyuk nettamente favorita. La sua vittoria è offerta a 1.17 da 10Bet e WilliamHill, e a 1.18 da Betfair.

Una vittoria di Sloane Stephens è quotata a 4.50 su 10Bet e 5.00 su WilliamHill e Betfair. Questo divario riflette la differenza di ranking e la continuità di rendimento delle due atlete.

Analisi tecnica: servizio e solidità

Marta Kostyuk arriva a Cincinnati dopo la sconfitta agli ottavi di finale di Toronto contro Iga Swiatek. Le statistiche del match evidenziano criticità al servizio: solo il 50% di prime palle in campo, con il 54% di punti vinti sulla prima e il 37% sulla seconda. Ha concesso 15 palle break, salvandone 8. Ha convertito 4 delle 13 occasioni in risposta. Per battere Stephens, Kostyuk dovrà trovare maggiore solidità al servizio.

Sloane Stephens ha esordito a Cincinnati con una vittoria contro Sinja Kraus (7-5, 6-3).

La sua efficacia al servizio è stata notevole: il 70% di prime in campo, con il 67% dei punti vinti. Ha annullato 7 degli 8 break point concessi, mostrando un buon equilibrio tra potenza e controllo. Per impensierire Kostyuk, Stephens dovrà replicare questa performance al servizio.

Ranking e precedenti: un divario netto

Il divario nel ranking WTA è impressionante. Marta Kostyuk è numero 11 del mondo con 3830 punti, posizione che rispecchia la sua costante ascesa. Sloane Stephens occupa la posizione numero 240 con 310 punti, testimoniando una fase di carriera complicata.

Questo match a Cincinnati sarà il primo confronto diretto tra le due tenniste. La sfida si giocherà sulla capacità di adattamento in campo: Kostyuk dovrà imporre la sua potenza, mentre Stephens dovrà far valere la sua intelligenza tattica per colmare il gap di forma e classifica.