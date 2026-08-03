La sedicenne russa Kristina Liutova ha scritto una pagina storica nel tennis femminile, aggiudicandosi il titolo del Memphis 250 al suo debutto nel tabellone principale di un torneo WTA. Qualificata (ranking 229), ha superato tre Top 100 per raggiungere la finale contro la ceca Darja Vidmanova (ranking 114).

La finale, disputata davanti a un pubblico entusiasta, ha visto Liutova protagonista di una rimonta. Dopo aver perso il primo set, la russa ha mostrato determinazione e solidità mentale, ribaltando la situazione e imponendosi nei due set successivi (6-1, 6-3).

Durante il discorso di premiazione, commossa, si è rivolta alla madre: "Guarda dove siamo arrivate. Ti voglio tanto bene, ne faremo molte altre." La vittoria, sigillata al quarto match point, la proietta tra le giovani promesse del circuito.

Un trionfo storico e un'ascesa fulminea

Con questo successo, Kristina Liutova è la prima giocatrice di 16 anni o meno a vincere un titolo WTA dal 2015 e la prima a trionfare al debutto nel circuito maggiore dal 2023. Durante la finale, Liutova ha impressionato per sicurezza nei movimenti, varietà e potenza dei colpi, e capacità di gestire i momenti cruciali. Ha vinto dodici degli ultimi sedici giochi, respingendo ogni tentativo di rimonta di Vidmanova.

Nel suo discorso di ringraziamento, la giovane russa ha espresso gratitudine al suo staff: "Sono così fortunata ad avere questo titolo.

Ho il miglior team del mondo intero." L’ascesa di Liutova è stata rapida: ha iniziato l’anno fuori dalle prime settecento posizioni del ranking WTA, entrando tra le prime duecentocinquanta a giugno. Dopo il trionfo di Memphis, la sua posizione nella classifica live è salita al numero 126.

Memphis: palcoscenico per i nuovi talenti

Il WTA 250 di Memphis si conferma trampolino di lancio per le giovani promesse. La vittoria di Liutova rafforza la tendenza che vede tenniste adolescenti emergere e imporsi nei tornei maggiori contro avversarie più esperte. Il suo successo, frutto di una settimana intensa, sottolinea la qualità del vivaio e la rapida affermazione delle nuove generazioni nel panorama mondiale.