I Minnesota Timberwolves hanno ufficializzato l'ingaggio di Jonathan Kuminga, che ha accettato un contratto biennale da 13 milioni di dollari con opzione giocatore. L'ala ventitreenne, reduce da una stagione tra Golden State Warriors e Atlanta Hawks, entrerà nel quintetto titolare, affiancando Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels e Rudy Gobert. L'agente Aaron Turner ha confermato. Kuminga ha scelto Minnesota tra le offerte di Los Angeles Lakers, Chicago Bulls e Portland Trail Blazers, grazie anche a Anthony Edwards. Nella scorsa stagione, 12,5 punti e 4,2 rimbalzi di media tra Warriors e Hawks.

Il nuovo assetto dei Timberwolves

L'ingaggio di Kuminga si inserisce in una offseason movimentata: i Timberwolves hanno ceduto Julius Randle (spazio salariale), acquisito LaMelo Ball e Josh Green, perdendo Naz Reid. Il nuovo quintetto titolare: LaMelo Ball (regia), Anthony Edwards (guardia), Jaden McDaniels (ala piccola), Jonathan Kuminga (ala forte) e Rudy Gobert (centro). Dalla panchina: Ayo Dosunmu, Bones Hyland, Josh Green, Terrence Shannon Jr.; Joan Beringer (riserva di Gobert). La squadra, forte di cinque serie playoff negli ultimi tre anni, si presenta rinnovata. L'inserimento di Kuminga nel quintetto base è logico, data la limitata profondità nei lunghi. Il roster dovrebbe coinvolgere dieci giocatori (Jaylen Clark, Isaiah Evans riserve).

Donte DiVincenzo (infortunato al tendine d'Achille) sarà assente.

Il percorso di Kuminga e le ambizioni future

Scelto alla settima chiamata al Draft NBA 2021, Jonathan Kuminga ha trascorso cinque anni ai Golden State Warriors, poi ceduto agli Atlanta Hawks. Con gli Hawks, in 16 partite di regular season, 12,2 punti. La scelta dei Timberwolves è dovuta al ruolo da protagonista in una squadra ambiziosa della Western Conference. La sua presenza nel quintetto titolare, con Edwards, Ball, McDaniels e Gobert, offre nuove soluzioni tattiche e versatilità. La franchigia punta a consolidare la posizione tra le contendenti della Western Conference, affidandosi al suo potenziale.