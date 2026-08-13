La giovane Sara Curtis, diciannovenne promessa del nuoto italiano, si prepara a un momento cruciale nella quarta giornata dei campionati europei di nuoto in corso a Parigi. Dopo aver conquistato l'attenzione mondiale stabilendo ieri pomeriggio un nuovo record mondiale nei 50 metri dorso con l'eccezionale tempo di 26"63 in semifinale, l'atleta azzurra è ora pronta a scendere in vasca per la finale, puntando decisa al podio più alto e alla medaglia d'oro.

La notizia, che ha infiammato la diretta degli Europei di nuoto, conferma Curtis come una delle principali favorite nella finale dei 50 dorso.

La sua prestazione in semifinale non è passata inosservata, attirando l'attenzione di appassionati e stampa sportiva, che ora attendono con trepidazione la sua prova decisiva.

La Finale dei 50 Dorso e i Protagonisti Azzurri

La finale dei 50 dorso rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa quarta giornata dei campionati europei, che vedono la capitale francese come palcoscenico delle sfide acquatiche. L'Italia ripone grandi speranze in Sara Curtis, la cui recente impresa la colloca tra le atlete da battere. La sua crescita costante e la determinazione dimostrata la rendono una figura chiave per le ambizioni azzurre.

Nella stessa giornata, altri atleti italiani sono impegnati nella ricerca di un posto in finale.

Tra questi, Christian Mantegazza nei 200 rana, Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Ceccon, anch'egli nei 50 dorso, cercheranno di farsi strada verso le fasi conclusive. Intanto, Simona Quadarella ha già brillato al mattino, registrando il miglior tempo nei 1500 stile libero, e tornerà in vasca domani per la sua finale.

Il Record Mondiale e le Prospettive di Medaglia

Il record mondiale stabilito da Sara Curtis nei 50 dorso, con il tempo di 26"63, è stato senza dubbio il risultato più eclatante della giornata precedente. Questa prestazione non solo le ha garantito un posto in finale, ma l'ha anche proiettata tra le principali candidate alla medaglia d'oro. La giovane nuotatrice azzurra ha dimostrato di possedere le capacità per competere ai massimi livelli internazionali, e la finale di oggi rappresenta l'opportunità perfetta per confermare il suo eccezionale stato di forma e la sua ambizione.

Un Percorso di Successi: Dal Record Europeo al Primato Mondiale

Il percorso di Sara Curtis verso il successo non è iniziato con il recente record mondiale. Già in precedenza, il 26 giugno 2026, l'atleta aveva fatto parlare di sé al prestigioso Trofeo Settecolli di Roma. In quell'occasione, aveva stabilito il nuovo record europeo nei 50 dorso con un tempo di 27"07, superando il primato precedente detenuto da Kyra Toussaint. Quella performance era stata riconosciuta come la seconda migliore a livello mondiale nella stagione e la quinta di sempre nella specialità, evidenziando già allora il suo straordinario potenziale.

Questi risultati consecutivi sottolineano la crescita costante della giovane nuotatrice italiana, che ora si trova giustamente al centro dell'attenzione internazionale.

Con un primato mondiale appena stabilito e una finale europea da affrontare, Sara Curtis incarna la speranza e l'eccellenza del nuoto italiano, pronta a scrivere un'altra pagina importante nella sua promettente carriera.