È scomparso a 33 anni Prichard Colón, l'ex pugile portoricano la cui vita fu tragicamente segnata da un incontro sul ring nel 2015. La notizia della sua morte è stata confermata dal padre e allenatore, Richard Colón, attraverso un commovente messaggio diffuso sui social media. "Mi dispiace informarvi della scomparsa del mio figlio Prichard da questo mondo terreno, ora è in un mondo migliore", ha scritto il padre, esprimendo il suo dolore. "Ho fatto tutto il possibile per esaudire il suo desiderio, il suo sogno di portarlo in vacanza a Porto Rico quanto desiderava, ma non è stato possibile.

Grazie per tanti anni di amore e preghiere. Per quanto potete, per favore, teneteci nelle vostre preghiere."

La tragedia che interruppe una carriera promettente

La vicenda che cambiò per sempre la vita di Colón risale al 17 ottobre 2015. Durante un incontro tenutosi in Virginia, Stati Uniti, contro l'avversario Terrel Williams, il pugile portoricano subì numerosi colpi irregolari alla nuca. Al termine del match, Colón accusò gravi sintomi, tra cui vertigini e vomito, che richiesero un trasporto d'urgenza in ospedale. Qui gli fu diagnosticata un'emorragia cerebrale e un ematoma subdurale, condizioni che lo portarono a rimanere in coma per ben 221 giorni. I danni neurologici riportati furono devastanti e lo costrinsero a dipendere da cure mediche costanti per quasi undici anni.

La sua famiglia, in particolare la madre, si dedicò con instancabile dedizione alla sua riabilitazione e al suo benessere fino al giorno della sua scomparsa.

Un talento riconosciuto e un monito per lo sport

Prima di quel fatale incontro, Prichard Colón era considerato una delle più brillanti promesse della boxe portoricana. Il suo record professionistico vantava sedici vittorie e una sola sconfitta, con ben tredici successi ottenuti per KO, a testimonianza della sua potenza e del suo talento sul ring. La sua storia è diventata, purtroppo, un caso emblematico e un doloroso monito sui rischi e le conseguenze dei colpi irregolari nel pugilato. Francisco Valcárcel, ex presidente dell’Organizzazione Mondiale di Boxe, lo aveva definito un "boxeador de calidad", un pugile di grande qualità, mentre Félix Trinidad, un'altra leggenda della boxe, lo vedeva come un potenziale campione mondiale. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto nel mondo della boxe e riaccende il dibattito sulla sicurezza degli atleti.