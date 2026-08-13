La stella del baseball mondiale, Shohei Ohtani, ha siglato un contratto decennale da 700 milioni di dollari con i Los Angeles Dodgers, un accordo che ha catturato l'attenzione non solo per la sua cifra record, ma anche per le sue peculiarità. L'aspetto più discusso riguarda la struttura dei pagamenti: soltanto 20 milioni di dollari saranno erogati durante la carriera attiva di Ohtani, mentre la parte restante verrà versata dopo il suo ritiro. Questa formula ha consentito ai Dodgers di ottimizzare il proprio budget, permettendo ulteriori investimenti nella rosa e la costruzione di una squadra altamente competitiva attorno al fuoriclasse giapponese.

Al di là dei pagamenti dilazionati, il contratto di Ohtani include una clausola estremamente rara nel contesto della Major League Baseball: la cosiddetta "key man clause". Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui il proprietario Mark Walter o il presidente delle operazioni sportive Andrew Friedman dovessero lasciare la franchigia durante il periodo contrattuale, Ohtani acquisirebbe il diritto di rescindere l'accordo e di accedere al mercato dei free agent al termine della stagione in corso. Lo stesso Ohtani, durante la sua conferenza stampa di presentazione il 14 dicembre 2023, ha chiarito tramite un interprete: “Sento che quei due sono al vertice e controllano tutto, e mi sembra quasi di avere un contratto con loro due.

Se uno di loro dovesse andare via, potremmo non essere più sulla stessa lunghezza d’onda, le cose potrebbero sfuggire di mano, quindi volevo una sorta di rete di sicurezza”.

La cessione dei Lakers da parte di Mark Walter

Recentemente, Mark Walter ha finalizzato un accordo per la cessione della sua quota dei Los Angeles Lakers a Josh Kushner e Bob Iger per l'impressionante cifra di 12,5 miliardi di dollari. Questa transazione, soggetta all'approvazione del consiglio dei governatori della NBA, stabilisce un nuovo primato per il valore di una franchigia sportiva negli Stati Uniti. La vendita dei Lakers, avvenuta a meno di un anno dall'acquisizione da parte di Walter, ha sollevato interrogativi sulla sua posizione anche all'interno dei Dodgers, in particolare a causa di alcune indagini federali che coinvolgono le sue compagnie assicurative.

Nonostante ciò, al momento non sono state formulate accuse penali a suo carico e la cessione dei Lakers non è attesa avere ripercussioni dirette sulla sua proprietà dei Dodgers.

Scenari futuri per Ohtani e i Dodgers

Malgrado la facoltà di attivare la clausola di uscita, Ohtani appare pienamente integrato nell'ambiente dei Dodgers. La squadra ha infatti conquistato due titoli consecutivi delle World Series e il giocatore ha ottenuto due premi MVP, consolidando la sua eredità sportiva. Ciononostante, la situazione rimane dinamica: qualora Walter decidesse di cedere anche i Dodgers, la "key man clause" potrebbe consentire a Ohtani di svincolarsi dalla squadra ben prima della naturale scadenza del contratto.

Questo scenario, sebbene attualmente considerato improbabile, potrebbe evolvere rapidamente e generare un impatto considerevole sul futuro della franchigia e sulla carriera del campione giapponese.

La cessione dei Lakers, oltre a stabilire un nuovo record economico nel mondo dello sport, segna un potenziale punto di svolta nel panorama sportivo di Los Angeles. Resta da osservare se e in che modo questa operazione influenzerà, anche indirettamente, il futuro dei Dodgers e di Shohei Ohtani, la cui permanenza nella squadra è strettamente connessa alla stabilità della proprietà.