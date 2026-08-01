Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha ufficialmente annunciato il ritiro del progetto FIFA Forward Enterprise. Questa iniziativa prevedeva la creazione di una società controllata, con la partecipazione di investitori privati, destinata a gestire i cospicui proventi generati dai Mondiali di calcio. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, giungendo al termine di un periodo di forte opposizione manifestata da importanti organismi calcistici, tra cui la UEFA, la Confederazione asiatica e diverse altre federazioni membro.

Il contesto e le ragioni del ritiro

Il progetto FIFA Forward Enterprise, noto anche come FFE, mirava a costituire una nuova entità commerciale capace di attrarre fino a 4,2 miliardi di dollari da investitori privati. Tra i potenziali finanziatori era stata menzionata la società Thrive Eternal, fondata da Joshua Kushner. Tuttavia, la proposta ha scatenato reazioni immediate e particolarmente dure. La UEFA, in particolare, ha espresso una ferma condanna, definendo l’iniziativa un "superamento di limiti che le istituzioni del calcio non dovrebbero oltrepassare" e ribadendo con forza che "il calcio non si vende".

Le dichiarazioni del presidente Infantino

Nel suo comunicato, il presidente Infantino ha chiarito le motivazioni dietro il passo indietro: “Dopo aver ascoltato attentamente tutte le opinioni, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, indipendentemente dal livello di sostegno, non sono più nell’interesse dell’obiettivo iniziale.

Il nostro scopo è sempre stato — e sarà sempre — unire e migliorare. Di conseguenza, questa proposta non proseguirà”. Le sue parole sottolineano la volontà di preservare l'unità all'interno del mondo del calcio, riconoscendo l'impatto polarizzante che la proposta aveva generato.

Le pressioni internazionali e la reazione della UEFA

La scelta di ritirare il progetto è maturata a seguito di significative pressioni internazionali. La decisione è stata influenzata da un boicottaggio minacciato dalla UEFA e dal rifiuto esplicito di altre importanti confederazioni, inclusa quella asiatica e nordamericana. Sebbene la proposta fosse stata presentata come subordinata al sostegno della maggioranza delle federazioni membro e a un processo di consultazione, le ampie reazioni contrarie hanno reso palese che il progetto avrebbe inevitabilmente generato scissioni troppo profonde all'interno della governance calcistica globale.

La UEFA ha accolto con favore il ritiro dell'iniziativa, ma ha anche richiesto che i responsabili forniscano chiarimenti riguardo a "piani segreti, gestiti in via rapida". Contestualmente, l'organizzazione europea ha annunciato l'intenzione di collaborare attivamente con le federazioni e le altre confederazioni per sviluppare un nuovo e più equo modello di distribuzione delle risorse, avvalendosi del programma FIFA Forward già esistente.