La Naturmarcia di Terranera, pittoresca frazione di Rocca di Mezzo in provincia dell'Aquila, ha celebrato nel 2026 un traguardo significativo: la sua cinquantesima edizione. Questo evento storico, che unisce la passione per la corsa e l'amore per la natura, ha mantenuto fedele la sua formula originale fin dalla nascita nel 1976. Ideata da Emiliano Giuliani, la manifestazione propone un percorso di 9,2 chilometri che si snoda tra i suggestivi boschi e prati dell'altopiano, con partenza e arrivo nel cuore del paese. La Naturmarcia si conferma un appuntamento inclusivo, capace di accogliere sia gli atleti più competitivi, pronti a misurarsi con il cronometro, sia coloro che desiderano vivere l'esperienza come una tranquilla camminata immersi nella bellezza del paesaggio abruzzese.

I risultati dell'edizione del mezzo secolo

L'edizione 2026 ha visto una partecipazione entusiasta sul tracciato di 9,2 chilometri. Nella categoria maschile, il più veloce è stato Simone Proietti (Runcore), classe 1991, che ha concluso la gara in 40 minuti e 20 secondi. Al secondo posto si è classificato Daniel De Cesaris (Acsi Atletica Campidoglio) con un tempo di 47 minuti e 13 secondi, seguito da Biagio Colarossi (Sporting Club Usa Avezzano) in 47 minuti e 58 secondi. Tra le donne, il successo è andato ad Annalisa Pelo, prima in 1 ora 2 minuti e 2 secondi. Ilaria Perilli (Academy Atletica Abruzzo) ha conquistato il secondo posto con 1 ora 8 minuti e 23 secondi, mentre Aurora Trippetta (Fiamme Gialle Giovani) ha completato il podio femminile in terza posizione, con un tempo di 1 ora 12 minuti e 26 secondi.

Storia e organizzazione: un legame con il territorio

Nata nel 1976, la Naturmarcia è stata fin da subito un appuntamento di forte richiamo per la comunità locale, aperto a partecipanti di ogni età. Le prime sette edizioni furono curate direttamente dal fondatore, Emiliano Giuliani. Dal 2010, l'organizzazione è passata alla Pro Loco di Terranera, inizialmente sotto la guida di Fulvio Vincenzo Giuliani e oggi presieduta da Andrea Giuliani, figlio del fondatore. Questa gestione ha garantito una continuità con la visione originaria, permettendo alla manifestazione di crescere e attrarre partecipanti anche oltre i confini regionali. Il percorso, che attraversa boschi, prati e valli dell'altopiano, con partenza e arrivo nel centro abitato, offre la possibilità di vivere l'evento sia in chiave agonistica sia come una rigenerante camminata nella natura.

Una formula semplice e collaudata che, a mezzo secolo dalla sua ideazione, continua a riscuotere grande successo.

La Naturmarcia nel calendario Corrimarsica UISP 2026

La rilevanza della Naturmarcia è ulteriormente evidenziata dalla sua inclusione nel calendario Corrimarsica UISP 2026. Questo circuito, che raccoglie numerosi eventi podistici in tutto l'Abruzzo, conferma il ruolo consolidato della manifestazione di Terranera come appuntamento di spicco per gli appassionati di corsa e camminata. Inserita tra le principali gare del mese di agosto, la Naturmarcia contribuisce attivamente alla valorizzazione del territorio e alla promozione della pratica sportiva, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo per età e preparazione.

Il calendario Corrimarsica UISP rappresenta un punto di riferimento essenziale per l'organizzazione e la diffusione delle attività podistiche locali, promuovendo la cultura del movimento e il benessere.