È scattata dal suggestivo golfo di Mondello la ventunesima edizione della regata Palermo‑Montecarlo, una delle competizioni veliche più affascinanti del Mediterraneo. La flotta, composta da ben 39 imbarcazioni, ha preso il largo oggi per affrontare una sfida avvincente di circa 500 miglia nautiche, con destinazione finale il prestigioso Principato di Monaco.

Tra i protagonisti più attesi e sotto i riflettori spicca il super maxi Black Jack 100, detentore del prestigioso record della regata, stabilito nel 2025 con un tempo eccezionale di 38 ore, 53 minuti e 13 secondi.

A insidiare questo primato nella classifica Line Honours ci saranno i potenti maxi Marta07, guidato dall'esperto skipper Furio Benussi, e Fiamme Gialle Nice, che schiera al timone il rinomato Paolo Cian. Per quanto riguarda il Trofeo Angelo Randazzo, assegnato in tempo compensato, tra i favoriti figurano i performanti TP52 Arkas Blue Moon e Chocolate 3. Un elemento di particolare rilievo e di grande significato è la presenza di Our Dream della Lega Navale Italiana, un'imbarcazione che partecipa con un equipaggio misto di velisti con disabilità, portando un messaggio di inclusione.

Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia, ha espresso il suo entusiasmo per l'evento. “Questa edizione si preannuncia particolarmente interessante con velisti di grande esperienza e imbarcazioni straordinarie”, ha dichiarato, sottolineando l'alto livello competitivo.

Ha inoltre evidenziato una collaborazione storica: “Per la prima volta, il nostro circolo e lo Yacht Club de Monaco gareggeranno insieme con un equipaggio misto, a suggello di una storica amicizia”, ha aggiunto, rimarcando il legame tra le due prestigiose istituzioni.

Anche l’assessore comunale allo Sport e Turismo, Alessandro Anello, ha commentato l'importanza della manifestazione per il territorio. “Manifestazioni di questo calibro sono un orgoglio per Palermo e dimostrano come sport e turismo siano ormai un binomio indissolubile per promuovere la città”, ha affermato, evidenziando il valore promozionale della regata per la capitale siciliana.

La Palermo‑Montecarlo: un appuntamento internazionale nel Mediterraneo

La Palermo‑Montecarlo si conferma una regata d'altura di primissimo piano nel panorama mediterraneo, riconosciuta per il suo percorso impegnativo e il suo prestigio. L'organizzazione è frutto della sinergia tra il Circolo della Vela Sicilia, lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, garantendo uno standard elevato. La ventunesima edizione si svolge dal 18 al 23 agosto 2026, con la partenza fissata dal pittoresco golfo di Mondello e l'arrivo nel Principato di Monaco. Il percorso, che si estende per circa 500 miglia, prevede una rotta libera ma con un gate obbligatorio da superare davanti a Porto Cervo, aggiungendo un elemento strategico alla competizione.

Inclusione e valori sociali: il messaggio di Our Dream

La partecipazione di Our Dream, l'imbarcazione della Lega Navale Italiana con a bordo un equipaggio misto di velisti con disabilità, rappresenta un significativo e potente segnale di inclusione. Questa “barca della legalità” è stata appositamente resa accessibile, trasformandosi in un simbolo concreto di integrazione sociale attraverso la pratica sportiva. L'iniziativa di Our Dream si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del mare non solo come campo di gara, ma anche come spazio inclusivo e promotore di valori civili, in perfetta coerenza con i progetti precedenti e la missione della Lega Navale Italiana, che da sempre si impegna per l'accessibilità e la diffusione della cultura marinaresca.