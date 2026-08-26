È ufficialmente scattata l'ora X per la Polisportiva Matese. Con il raduno e la prima seduta di allenamento al Palamatese, si è aperta ufficialmente la stagione sportiva. Un'annata che profuma di storia, ambizione e sogni che si realizzano, segnando il debutto assoluto della società nel prestigioso campionato nazionale di Serie B2.

L'aria che si respirava all'interno dell'impianto sportivo era quella delle grandi occasioni: sorrisi, strette di mano, ma soprattutto una concentrazione ferrea fin dalle prime battute. Sotto gli occhi attenti della dirigenza, guidata dal direttore sportivo Nando Gentile, e dello staff tecnico capeggiato da coach Gianfranco Mucci, la squadra ha iniziato a sudare per gettare le fondamenta di un cammino che si preannuncia tanto affascinante quanto impegnativo.

Il Palamatese: la nuova fortezza biancoverde

Il cuore pulsante di questo esordio è senza dubbio il Palamatese, la nuovissima e moderna casa della Polisportiva Matese. Per i giocatori arrivati in estate da diverse parti d'Italia, l'ingresso nel palazzetto ha rappresentato un momento di grande impatto emotivo.

Non si tratta semplicemente di una struttura in cui allenarsi e giocare, ma del simbolo tangibile della crescita esponenziale del movimento cestistico a Piedimonte Matese. Un impianto pensato per accogliere il calore del pubblico locale, che già si fa sentire attraverso i social e le prime manifestazioni d'affetto in città.

Il parquet tirato a lucido, gli spalti pronti a infiammarsi e la cura di ogni dettaglio logistico dimostrano come la società abbia voluto farsi trovare pronta per il grande salto di categoria.

Il Palamatese dovrà trasformarsi in un vero e proprio fortino inespugnabile, un luogo dove l'energia della squadra si fonda con la passione della tifoseria.

Matese, lo staff tecnico e la pianificazione del lavoro

Affrontare un campionato nazionale impegnativo come la Serie B2 richiede competenza, programmazione e un'attenzione maniacale ai dettagli fisici e tattici. La guida tecnica è stata affidata all'esperienza e al carisma di coach Gianfranco Mucci, un tecnico che sa come plasmare i gruppi e tirare fuori il massimo da ogni singolo atleta.

Al suo fianco opera uno staff tecnico altamente qualificato, che ha pianificato una prima settimana di preparazione atletica particolarmente intensa. I carichi di lavoro saranno pesanti, studiati appositamente per permettere alla squadra di raggiungere la condizione ottimale in vista della palla a due inaugurale della stagione regolare.

Fondamentale, in questa fase di avvio, è anche il lavoro dietro le quinte del direttore sportivo Nando Gentile. La costruzione del roster ha richiesto mesi di scouting, trattative e valutazioni per assemblare un mix perfetto tra giocatori esperti della categoria e giovani di prospettiva desiderosi di mettersi in mostra su un palcoscenico nazionale.

Nuovi arrivi e spirito di gruppo

Il primo giorno di lavoro è stato inevitabilmente il momento delle prime presentazioni. Per i volti nuovi della Polisportiva Matese, l'impatto con la nuova realtà è stato estremamente positivo. L'integrazione nel gruppo è avvenuta in modo naturale, favorita da un clima di grande coesione e disponibilità reciproca.

Nello spogliatoio si respira un'aria frizzante.

Nonostante la fatica accumulata tra ripetute atletiche e primi esercizi con la palla, l'entusiasmo non è mai calato. La consapevolezza di rappresentare un'intera comunità sportiva che per la prima volta calca i parquet della Serie B2 rappresenta una spinta emotiva fortissima per tutti i ragazzi.

"La strada è lunga e la prima settimana di preparazione sarà dura, ma il gruppo ha già fatto capire di avere le motivazioni giuste per affrontare una sfida tanto importante."

Questa frase racchiude perfettamente l'essenza di questo raduno: rispetto per le difficoltà che verranno, ma totale fiducia nei propri mezzi e nella forza del collettivo.

Obiettivi e aspettative della Serie B2

La Serie B2 rappresenta un territorio inesplorato per il basket di Piedimonte Matese, e proprio per questo motivo l'approccio dovrà essere improntato all'umiltà, al lavoro quotidiano e alla fame di vittoria.

Nessun volo pindarico, ma la ferma volontà di giocarsela a testa alta contro qualsiasi avversario, su ogni campo d'Italia.

La Polisportiva Matese sa di poter contare su una tifoseria appassionata e su una società solida, capace di programmare il futuro con lungimiranza. Ogni allenamento al Palamatese rappresenta un mattone in più nella costruzione di un'identità di squadra forte, coesa e riconoscibile.

La B2 è iniziata! Il viaggio della Polisportiva Matese è ufficialmente decollato, e Piedimonte Matese è pronta a sognare in grande.